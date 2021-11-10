Can Bonomo'nun oğlu Roman babasının kopyası

Şarkıcı Can Bonomo ile oyuncu Öykü Karayel'in oğulları Roman, sosyal medyada gündem oldu.
Babasının tıpkı kopyası olan Roman'ın yeni pozu, annesi ve babası tarafından sosyal medyada paylaşıldı.
ÜNLÜLERİN ÇOCUKLARI
Fedon Kalyoncu ve oğlu Theo Kalyoncu
Sinema, müzik ve TV dünyasının ünlülerinin çocukları da kelimenin tam anlamıyla göz önünde büyüyor. Her ne kadar bazıları bebeklik yıllarından beri kamera karşısında olsa da bazılarının varlığını bile tesadüfen öğreniyor bu ünlülerin hayranları. İşte sosyal medya paylaşımlarıyla müzik, sinema ve ekran dünyasının ünlülerinin çocukları.
Ebru Gündeş ve kızı Alara
Tamer Karadağlı ve Arzu Balkan’ın kızları Zeyno
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