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Can Bonomo'nun oğlu Roman babasının kopyası

10.11.2021 17:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şarkıcı Can Bonomo ile oyuncu Öykü Karayel'in oğulları Roman, babası Can Bonomo'ya olan benzerliğiyle dikkat çekiyor. Roman, tıpkı babasının kopyası.

Şarkıcı Can Bonomo ile oyuncu Öykü Karayel'in oğulları Roman, sosyal medyada gündem oldu.

Babasının tıpkı kopyası olan Roman'ın yeni pozu, annesi ve babası tarafından sosyal medyada paylaşıldı.

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ÜNLÜLERİN ÇOCUKLARI

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Sinema, müzik ve TV dünyasının ünlülerinin çocukları da kelimenin tam anlamıyla göz önünde büyüyor. Her ne kadar bazıları bebeklik yıllarından beri kamera karşısında olsa da bazılarının varlığını bile tesadüfen öğreniyor bu ünlülerin hayranları. İşte sosyal medya paylaşımlarıyla müzik, sinema ve ekran dünyasının ünlülerinin çocukları.
Ebru Gündeş ve kızı Alara
Tamer Karadağlı ve Arzu Balkan’ın kızları Zeyno
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Anahtar Kelimeler:
Can Bonomo Öykü Karayel
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