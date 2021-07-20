Can Yaman kendi parfüm markasını çıkardı! Gelirinin bir kısmıyla yardım yapacak

Türk televizyonlarında yaz dizileri ile popüler hale gelen Can Yaman, birçok televizyon dizisinde rol aldı. Ancak Türkiye içerisinde söylemleri ve davranışlarıyla birçok magazin olayına da konu olan Can Yaman, zaman zaman sosyal medyada linç de yedi. Aslen İtalya doğumlu olan Yaman, şimdilerde sevgilisi ile beraber İtalya’da yaşıyor. Yurtdışında da tanınan Yaman, İtalya’da bir parfüm markası çıkardı.