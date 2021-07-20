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Can Yaman kendi parfüm markasını çıkardı! Gelirinin bir kısmıyla yardım yapacak

20.07.2021 12:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye’de çok konuşulan yakışıklı oyuncu Can Yaman, bilindiği üzere İtalya’ya yerleşti. Asıl mesleği avukatlık olan Can Yaman, Türkiye’de Gönül İşleri dizisi ile tanındı. Daha sonra birçok farklı dizide rol alan Can Yaman, birçok polemiğin de konusu oldu. Yaman, bu sefer de çıkardığı parfüm markası ile gündeme geldi. İtalya’da bir parfüm markası çıkaran Can Yaman, gelirinin bir kısmını ise hayır işlerine ayıracak.

Türk televizyonlarında yaz dizileri ile popüler hale gelen Can Yaman, birçok televizyon dizisinde rol aldı. Ancak Türkiye içerisinde söylemleri ve davranışlarıyla birçok magazin olayına da konu olan Can Yaman, zaman zaman sosyal medyada linç de yedi. Aslen İtalya doğumlu olan Yaman, şimdilerde sevgilisi ile beraber İtalya’da yaşıyor. Yurtdışında da tanınan Yaman, İtalya’da bir parfüm markası çıkardı.

Can Yaman’dan takdir gören hareket

İtalya’da kendi parfüm markasını çıkaran Yaman, parfümünü satışa çıkardı.
Ünlü oyuncu İtalya’da satışa sunduğu ‘Mania’ isimli parfümlerini www.canyaman.it internet adresi üzerinden sevenlerine sunuyor.
Can Yaman, geçtiğimiz günlerde yeni parfüm markasının tanıtımı için kameralar karşısına geçti.
Yaman yaptığı açıklamada, parfüm gelirlerinin bir kısmını İtalya’da çocuklar için kurduğu derneğe bağışlayacağını belirtti.
Can Yaman şu sıralar kendisine yeni bir kariyer belirledi. Yaman, parfüm işinin yanında aynı zamanda ‘Sandokan’ adlı dizinin hazırlıklarını da sürdürüyor.
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Anahtar Kelimeler:
İtalya Can Yaman
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