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Canan Karatay'ın yasak listesi! Ağzınıza sürmeyin, meğer vücudu darmaduman ediyormuş

17.07.2023 07:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sağlıklı beslenmenin yanı sıra hastalıklara ilişkin yaptığı açıklamalarla da gündem olan Canan Karatay, kalp, tansiyon, kanser gibi hastalıklara davetiye çıkaran besinleri açıkladı. Bilhassa kilo vermek isteyen kişilerin bu yiyecek ve içecekleri tüketmemesi gerektiğini vurgulayan Canan Karatay, "Vücudu zehirliyor" dedi. İşte Canan Karatay'ın açıkladığı hastalıklara davetiye çıkaran besinler...

Sağlıklı beslenme ve kalp sağlığıyla ilgili verdiği tavsiyelerle adından söz ettiren iç hastalıkları uzmanı Prof. Dr. Canan Karatay yine gündem oldu. Kilo vermek isteyenler için yaptığı uyarılarla dikkat çeken Karatay, hazır gıda tüketiminin bilhassa kalp, kanser, tansiyon ve kronik hastalığı bulunanlar için sakıncalı olduğunu belirtti.

Her zaman köy tereyağı, kelle paça ve kaya tuzu gibi besinlerin sağlığa önemini vurgulayan Canan Karatay'ın yasak listesi ön plana çıktı. İşte Canan Karatay'ın yaptığı açıklamalara göre vücudu zehirleyen besinler....

SAKIN TÜKETMEYİN! İŞTE CANAN KARATAY'IN YASAKLI BESİNLER LİSTESİ

  • Şeker, çikolata ve her türlü yapay tatlandırı içeren gıdalar ve tatlılar,
  • Reçeller, pekmez, şurup
  • Ambalajında diyet yazan ürünler
  • Simit, kuru pasta, yaş pasta, börek, poğaça, açma gibi hamurişi ağırlıklı besinler
  • Pirinç pilavı
  • Patates,
  • Mısır
  • Makarna
  • Mayonez, ketçap ve hazır soslar
  • Fazla şeker içeren meyveler
  • Süt tozu,
  • Protein tozu,
  • Yumurta tozu,
  • Krema vb. ürünler.
  • Tüm gazlı içecekler,
  • Kızartma ve hazır çorbalar,
  • Sucuk, salam, sosis gibi paketli ve şlem gören ürünler
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Anahtar Kelimeler:
Canan Karatay karatay diyeti canan karatay tarifleri

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