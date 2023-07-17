Canan Karatay'ın yasak listesi! Ağzınıza sürmeyin, meğer vücudu darmaduman ediyormuş

Sağlıklı beslenme ve kalp sağlığıyla ilgili verdiği tavsiyelerle adından söz ettiren iç hastalıkları uzmanı Prof. Dr. Canan Karatay yine gündem oldu. Kilo vermek isteyenler için yaptığı uyarılarla dikkat çeken Karatay, hazır gıda tüketiminin bilhassa kalp, kanser, tansiyon ve kronik hastalığı bulunanlar için sakıncalı olduğunu belirtti.

Her zaman köy tereyağı, kelle paça ve kaya tuzu gibi besinlerin sağlığa önemini vurgulayan Canan Karatay'ın yasak listesi ön plana çıktı. İşte Canan Karatay'ın yaptığı açıklamalara göre vücudu zehirleyen besinler....