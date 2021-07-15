Cemal Can Canseven'in son paylaşımı hayrete düşürdü: Selam olsun...

Cemal Can Canseven, sosyal medyayı aktif kullanan isimler arasında yer alıyor. Survivor 2020 yarışmasının şampiyonu, son Instagram paylaşımıyla hayranlarını şaşırttı.

CEMAL CAN CANSEVEN KİLOLU HALİNİ PAYLAŞTI

Attığı her poz ile adından söz ettiren Cemal Can, dikkat çeken paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi. Spor sonrası paylaşımda bulunan Canseven, eski kilolu haline göndermede bulundu.

Eski ve yeni hâklini yan yana kolajlayıp Instagram hesabının hikaye bölümünden paylaşım yapan Canseven, yayınladığı kareye; "Küçük Cemal'e selam olsun" notunu düştü.

Öte yandan Cemal Can Canseven, Survivor'da yarıştığı dönem hayatındaki kırılma noktasını anlatırken kilo verdiği süreçten de bahsetmişti.

Cemal Can, 1995 yılında İzmir'de güzel bir ailede doğduğunu ve çocukluğunun Foça - Karşıyaka arasında geçtiğini ve Çocukken şişman ve tatlı bir çocuk olduğunu dile getirmişti.