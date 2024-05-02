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Sokak köpekleri için belediyelere yazı! Kocaeli Valiliği gönderdi, "En az acı veren ve en hızlı şekilde ölüm" ibaresi gündem oldu

02.05.2024 06:37
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Sokaklardaki başıboş köpeklerle ilgili Kocaeli Valiliği dikkat çeken bir yazı yayımladı. Söz konusu köpeklerin diğer canlılara verdiği zararların önlenmesi için alınacak tedbirlere değinilen yazıda Valilik; iyileşme veya çevreye zararını önleme umudu olmayan köpeklerin en az acı veren ve en hızlı şekilde ölümünü sağlayan yöntemlerle öldürülmesi ile ilgili çalışma başlatılmasını istedi. Söz konusu karar, sosyal medyada gündem yarattı.

Sokak köpekleri için belediyelere yazı! Kocaeli Valiliği gönderdi, "En az acı veren ve en hızlı şekilde ölüm" ibaresi gündem oldu

Başıboş sokak köpeklerinin saldırıları sonucu yaşanan yaralanmalar, son günlerde ülke gündemini meşgul ederken; sokak köpeklerinin geleceğiyle ilgili tartışmalar da her geçen gün arttı. Bir kesim insani bir çözüm bulunmasını isterken diğer kesim ise bu konuda daha katı bir tutum sergilenmesini savunuyor.

KOCAELİ VALİLİĞİ, BELEDİYELERE YAZI GÖNDERDİ

Günlerdir ülke gündeminde yer alan başıboş sokak köpekleriyle ilgili Kocaeli Valiliği harekete geçti. Valilik, başıboş sokak köpeklerinin diğer canlılara verdiği zararlar nedeniyle bağlı belediyelerine yazı yayımladı.

KISIRLAŞTIRMA, BAKIM EVİ VEYA ÖLÜM!

Yazıda başıboş köpeklerin kısırlaştırılması, bakım alanlarının kurulması istenirken; aynı zamanda iyileşme veya çevreye zararını önleme umudu olmayan köpeklerin en az acı veren ve en hızlı şekilde ölümünü sağlayan yöntemlerle öldürülmesi ile ilgili çalışma başlatılması da istendi.

Valilikten yapılan açıklamada konuyla ilgili çokça şikayet alındığı ve bahsi geçen sorunla kanunlar çerçevesinde mücadele edileceği belirtildi.

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Açıklamada "Hayvanların Korunmasına Dair Uygulama Yönetmeliğinin 'Belediyelerin alacağı tedbirler' başlıklı 7. maddesinin (e) bendinde; 'Geçici bakımevlerinde kaldıkları süre içerisinde; kanunî istisnalar ile bulaşıcı, tedavi edilemez veya tedavi sonrası iyileşme ihtimali olmayan bir hastalığa sahip olan, alındığı ortama bırakıldığında insan ve çevre sağlığını önlenemez derecede tehdit eden hayvanlar…' ile ilgili alınması gerekli tedbirlere ilişkin hükümler çerçevesinde işlem tesis edilmesinin ehemmiyetine değinilmiştir." denildi.

EN AZ ACI VEREN VE EN HIZLI ŞEKİLDE ÖLÜM"

Yazıda başıboş köpeklerin kısırlaştırılması, bakım alanları kurulması; bulaşıcı, tedavi edilemez veya tedavi sonrası iyileşme ihtimali olmayan bir hastalığa sahip olduğuna, alındığı ortamda bırakıldığında insan ve çevre sağlığını önlenemez derecede tehdit edeceğine, geçici bakımevi veteriner hekimince karar verilerek rapor tutulan hayvanların en az acı veren ve en hızlı şekilde ölümünü sağlayan yöntemlerle öldürülmesi ile ilgili çalışma başlatılmasını istedi.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Söz konusu yazı, sosyal medyada gündem yarattı.

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Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Kocaeli sokak köpekleri
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