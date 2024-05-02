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Ali Erbaş'a şehir içinde TOGG, şehir dışında Audi! Diyanet İşleri'nden 'makam aracı' açıklaması: Çok arıza yapıyordu...

Devrim Karadağ Devrim Karadağ Mynet İçerik Sorumlusu
02.05.2024 07:35
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Kamuda tasarruf tedbirleri adım adım hayata geçerken, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın makam aracını değiştirdiği iddiası çok konuşulmuştu. Diyanet İşleri Başkanlığı, yaptığı açıklama ile o iddialara yanıt verdi, yerli otomobil TOGG vurgusu da dikkat çekti. Eski aracın artık ihtiyaçlara yanıt veremediği belirtilirken; Erbaş'ın şehir içi ve şehir dışı ziyaretlerinde farklı araç kullandığı açıklandı.

Ali Erbaş'a şehir içinde TOGG, şehir dışında Audi! Diyanet İşleri'nden 'makam aracı' açıklaması: Çok arıza yapıyordu...

Kamuda tasarruf tedbirlerinin konuşulduğu günlerde, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'a yeni makam aracı olarak Audi 8 alındığı iddia edilmişti. Söz konusu iddia kamuoyunda geniş yankı bulurken, Diyanet'ten de açıklama geldi.

"2010 MODEL ARAÇ SÜREKLİ ARIZA YAPIYORDU"

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın makam aracı olarak TOGG'u kullandığına vurgu yapılan açıklamada, 2016 yılında başkanlığa tahsis edilen 2010 model araca dikkat çekildi. Söz konusu aracın ekonomik ömrünü tamamladığı, sürekli arıza yaptığı verildi.

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YENİ ARABA KİRALANDI

İhtiyaca cevap vermediği için yeni arabanın kiralandığına dikkat çekildi.

ŞEHİR İÇİNDE TOGG, ŞEHİR DIŞINDA YENİ ARABA

Erbaş'ın şehir içi programlarında TOGG'u, şehir dışı ziyaretlerinde de kiralanan yeni makam aracını kullandığı belirtildi.

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Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

"O günden bu yana kurumumuzda kullanılan araç, ekonomik ömrünü tamamlaması ve sıklıkla arızalanması sebebiyle ihtiyaca cevap verememeye başlamıştır. 2023 senesinden itibaren Başkanlığımız envanterine giren TOGG marka araç, makam hizmetlerinde kullanılmaktadır. Haberlere konu edilen araç ise Başkanlığın yoğun şehir dışı programlarından ötürü ihtiyaca binaen kiralanmaktadır."

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