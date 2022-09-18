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  4. Cepheyi podyuma tercih etti! Eski güzellik kraliçesi şimdi sıhhiyeci oldu

Cepheyi podyuma tercih etti! Eski güzellik kraliçesi şimdi sıhhiyeci oldu

18.09.2022 16:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rusya'nın Ukrayna'ya karşı başlattığı savaşa ilişkin gündem olan hikayelere bir yenisi daha eklendi. Ukrayna'nın eski güzellik kraliçesi Evgenia Prokopenko'nun, Rus işgaliyle birlikte orduya yazıldığı ortaya çıktı. Podyumları ardında bırakıp cepheye giden ülkenin tescilli güzellerinden Prokopenko'nun sıhhiyeci olarak görev yaptığı bildirildi.

İşte güzellik kraliçesinin konuya ilişkin anlattıkları...

GÜNDEM OLDU

GÜNDEM OLDU
2012 yılında Güzellik Kraliçesi seçilen Prokopenko, tıbbi yardım görevlisi olarak Ukrayna ordusuna yazılmasıyla gündem oldu. 35 yaşındaki kraliçe Rusça'yı akıcı bir şekilde konuşabildiğini belirtti.








''PUTİN'İN DİLİNİ BİLMİYORUM''

''PUTİN'İN DİLİNİ BİLMİYORUM''
Yaptığı açıklamada "Putin'in dilini ise bilmiyorum. Onunla hangi dilde konuşulabileceğini çözebilmiş değilim çünkü o gelişmiş ülkelerin dilini anlamayı reddediyor" diyerek eleştiride bulundu.

BİR KURŞUN SAKLIYOR

BİR KURŞUN SAKLIYOR
Orduda sıhhiyeci olarak görev yapan Evgenia Prokopenko Putin'e diyecek hiçbir sözü olmadığını söyledi ve ''Söz konusu Putin olduğunda harekete geçmek gerekir.'' diyerek Rus lider için bir kurşun sakladığını ekledi.

MAKYAJ ÇANTASI HEP YANINDA

MAKYAJ ÇANTASI HEP YANINDA
Eski güzellik kraliçesi her zaman makyaj çantasını yanında taşıdığını da ifadelerine ekledi. Prokopenko, "Nasıl bir sığınakta olduğum farketmeksizin her zaman içinde ayna ve parfüm olan bir makyaj çantasını askeri çantamın içinde taşıyorum" diye açıkladı.

ELBİSE VE TOPUKLULARI VARDI

ELBİSE VE TOPUKLULARI VARDI
Sivil hayatıyla askeri yaşamı arasında çok büyük farklar olduğunu söyleyen Prokopenko, sivil hayatında kendi işi olduğunu, iş kıyafetlerinin ise elbise ve topuklular olduğunu aktardı. Şimdi ise kaba askeri kıyafetler ve kask taktığını söyledi.
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Anahtar Kelimeler:
Ukrayna Rusya Ukrayna savaşı
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