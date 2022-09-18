Cepheyi podyuma tercih etti! Eski güzellik kraliçesi şimdi sıhhiyeci oldu

İşte güzellik kraliçesinin konuya ilişkin anlattıkları...

GÜNDEM OLDU 2012 yılında Güzellik Kraliçesi seçilen Prokopenko, tıbbi yardım görevlisi olarak Ukrayna ordusuna yazılmasıyla gündem oldu. 35 yaşındaki kraliçe Rusça'yı akıcı bir şekilde konuşabildiğini belirtti.



















''PUTİN'İN DİLİNİ BİLMİYORUM'' Yaptığı açıklamada "Putin'in dilini ise bilmiyorum. Onunla hangi dilde konuşulabileceğini çözebilmiş değilim çünkü o gelişmiş ülkelerin dilini anlamayı reddediyor" diyerek eleştiride bulundu.



BİR KURŞUN SAKLIYOR Orduda sıhhiyeci olarak görev yapan Evgenia Prokopenko Putin'e diyecek hiçbir sözü olmadığını söyledi ve ''Söz konusu Putin olduğunda harekete geçmek gerekir.'' diyerek Rus lider için bir kurşun sakladığını ekledi.



MAKYAJ ÇANTASI HEP YANINDA Eski güzellik kraliçesi her zaman makyaj çantasını yanında taşıdığını da ifadelerine ekledi. Prokopenko, "Nasıl bir sığınakta olduğum farketmeksizin her zaman içinde ayna ve parfüm olan bir makyaj çantasını askeri çantamın içinde taşıyorum" diye açıkladı.

