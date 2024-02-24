Çılgın fenomen partisinde korkunç iddialar! İlaç verilerek uyuşturulduğunu söyleyen fenomen tecavüze uğradığını iddia etti... Yüzü gözü kan içindeydi

MYNET-DIŞ HABERLER Brezilya'nın Parana kentinde yaşayan 19 yaşındaki Geovana Pontes, Ocak ayı sonlarında Sao Paulo'da bir partiye katıldıktan sonra korkunç iddialarda bulundu. O Globo Brazil'e konuşan fenomen isim içkisine ilaç eklendiğini ve partide bulunan sosyal medya fenomeni olan dört erkekle cinsel ilişkiye zorlandığını iddia etti.
Polise verdiği ifadesinde Pontes içkiyi içtikten sonra kafasının karışmaya başladığını ve bilincini kaybettiğini ifade ederek, "Alışılmadık bir durum gibi hissetmeye başladım. 7 ya da 8 kişi vardı. Havuzda bikinimi çıkartarak beni çekmeye başladılar. Dört erkek tarafından tacize uğradım. İçeceğe beni farklı kılmak için bir şeyler kattıklarını düşünüyorum. Hiç hatırlamadığım şeyler var. Herkes içti ve bu şekilde kalan tek kişi bendim." dedi.
Brezilyalı sosyal medya fenomeni saldırının ardından yaşadığı şiddetin izlerini göstermek için Instagram'da paylaşım yaptı. Fenomen ismin paylaşımlarındakan lekeli mavi bir gömlek vardı, kanlı ve şişmiş dudağı ve çenesinden ve boynundan aşağı akan kurumuş kan vardı.
Instagram'da yaklaşık 250.000 takipçisi olan genç kadın, özellikle fotoğrafları yayınladıktan sonra partiye katılan diğer kişilerden tehditler aldığı için başlangıçta tecavüzü polise bildirmediğini söyledi. Pontes, "Daha fazla paylaşım yaparsam başıma bir şey geleceğini söyleyerek beni tehdit etmeye başladılar" diye konuştu.
Olayın sosyal medyada ses getirmesinden sonra polis ekipleri basına yaptığı açıklamasında, "Buna dahil olanlar ekip tarafından belirlenip çağrılacak. Aynı şekilde mağdurların da dinlenmesi gerçeklerin aydınlatılmasına katkıda bulunacak. Soruşturma kapsamında gizlilik kararı devam ediyor" ifadeleri kullanıldı.