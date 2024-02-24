Çılgın fenomen partisinde korkunç iddialar! İlaç verilerek uyuşturulduğunu söyleyen fenomen tecavüze uğradığını iddia etti... Yüzü gözü kan içindeydi

Polise verdiği ifadesinde Pontes içkiyi içtikten sonra kafasının karışmaya başladığını ve bilincini kaybettiğini ifade ederek, "Alışılmadık bir durum gibi hissetmeye başladım. 7 ya da 8 kişi vardı. Havuzda bikinimi çıkartarak beni çekmeye başladılar. Dört erkek tarafından tacize uğradım. İçeceğe beni farklı kılmak için bir şeyler kattıklarını düşünüyorum. Hiç hatırlamadığım şeyler var. Herkes içti ve bu şekilde kalan tek kişi bendim." dedi.