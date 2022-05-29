Cipe benzeyeni de var uçağa benzeyeni de! Hurdalardan yapıp caddelerde meydan okudular

Artvin Off-Road Kulübü, Artvin Valiliği ve Kültür Turizm İl Müdürlüğü tarafından Gravity Raicer (Yer Çekimi Yarışçısı) isimli yarış organizasyonu düzenledi. Yarış, renkli görüntülere sahne oldu.

HURDALARDAN YAPTIKLARI ARAÇLARLA YARIŞTILAR

Tasarımı tamamen kullanıcılara ait hurda ve atıl malzemelerden yapılan motorsuz, fren sistemi olan dört tekerlekli araçlar; trafiğe kapatılan şehrin caddelerin kıyasıya yarıştılar.

Trafik ve sağlık ekipleri eşliğinde hastane kavşağında start alan 5 araç, Valiliğin önüne kadar 900 metrelik mesafede yer çekimine adeta meydan okudu.

"AHŞAPTAN YAPILAN VE KENDİNİ CİPE BENZETEN ARAÇLAR VAR, UÇAĞA BENZEYEN ARAÇLAR VAR" Artvin Off-Road Spor Kulübü Başkanı Tolga Şatır, Artvin’de ilk defa Gravity Racer (Yer Çekimi Yarışçısı) diye bir yarış düzenlediklerini söyledi.

Şatır, “Farklı tasarım araçlarla ilginç bir yarış. Amacımız geri dönüşüme destek vermek. Kullanılmayan lastik parçalarıyla, teneke parçalarıyla araçlar tasarlandı. Ahşaptan yapılan ve kendini cipe benzeten araçlar var, uçağa benzeyen araçlar var. Hepsi kendine özgü, bireysel düşüncelerle tasarlanan araçlar.