Sınır tanınmadılar! İşte ünlülerin magazin gündemine damga vuran kavgaları

Ekran önünde sergiledikleri performansları ile sık sık görmeye alışık olduğumuz ünlü isimlerin bir de kavgaları var ki yıllar geçse de unutulmuyor. Bir dönem can ciğer kuzu sarması dediğimiz ikililer bir anda düşman kesilip "ne dedin sen?" çıkışıyla tokat patlatırken, kimisi de buranın kraliçesi benim diyerek yıllarca küs kalıyor. İşte yıllara meydan okuyan o ünlü kavgaları...

İşte yıllar geçse de dillerden düşmeyen ünlü kavgaları!

YAŞIN KAÇ SENİN Ünlülerin karıştığı kavlar deyince akıllara ilk gelen isim Ozan Güven, yıllar önce alkollüyken bir mekan çıkışında sıradan bir vatandaşa yaşın kaç senin repliği hafızlara kazındı.

NE DEDİN SEN POLEMİĞİ Yıllar önce Ataizi'nin programına konuk olan Sevda Demirel "Şimdi aşk şarkısı söyleyeceğim. Hande aşkları çok iyi bilir. Ben bir gecelik ilişkiler kurmuyorum. Her zaman tek eşliliği savunmuşumdur." deyince Hande Ataizi de "Fuhuştan gözaltına alındığını ne çabuk unuttun Sevda?" cevabını verdi. Bunun üzerine sinirlenen şarkıcı ne dedin sen çıkışıyla Ataizi'ne tokatı patlattı.

SILA- DAVUT GÜLOĞLU 15 Temmuz darbesinden sonra Yenikapı buluşmasında yer almayacağını açıklayan Sıla'ya Davut Güloğlu ağzına geleni saymıştı. İyice alevlenen tartışma mahkemede son buldu.

CEMİL İPEKÇİ- HADİSE Bir dönem ünlü modacı Hadise için ağza alınmayacak ithaflarda bulunarak "Kadın mı, kız mı bilmiyorum" diyerek adeta kaos çıkarmıştı.