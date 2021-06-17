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  4. Sınır tanınmadılar! İşte ünlülerin magazin gündemine damga vuran kavgaları

Sınır tanınmadılar! İşte ünlülerin magazin gündemine damga vuran kavgaları

17.06.2021 17:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sanat ve televizyon dünyasından yakından tanıdığımız ünlü isimler arasında bir zaman esen o soğuk rüzgarlar her zaman magazin gündemine damgasını vurmuştur. Kimisi en yakın dostu ile kanlı bıçaklı olurken, kimisi de yapımcısını çantasıyla dövdü. İşte gelmiş geçmiş en büyük ünlü kavgaları...

Ekran önünde sergiledikleri performansları ile sık sık görmeye alışık olduğumuz ünlü isimlerin bir de kavgaları var ki yıllar geçse de unutulmuyor. Bir dönem can ciğer kuzu sarması dediğimiz ikililer bir anda düşman kesilip "ne dedin sen?" çıkışıyla tokat patlatırken, kimisi de buranın kraliçesi benim diyerek yıllarca küs kalıyor. İşte yıllara meydan okuyan o ünlü kavgaları...

İşte yıllar geçse de dillerden düşmeyen ünlü kavgaları!

YAŞIN KAÇ SENİN

YAŞIN KAÇ SENİN
Ünlülerin karıştığı kavlar deyince akıllara ilk gelen isim Ozan Güven, yıllar önce alkollüyken bir mekan çıkışında sıradan bir vatandaşa yaşın kaç senin repliği hafızlara kazındı.

NE DEDİN SEN POLEMİĞİ

NE DEDİN SEN POLEMİĞİ
Yıllar önce Ataizi'nin programına konuk olan Sevda Demirel "Şimdi aşk şarkısı söyleyeceğim. Hande aşkları çok iyi bilir. Ben bir gecelik ilişkiler kurmuyorum. Her zaman tek eşliliği savunmuşumdur." deyince Hande Ataizi de "Fuhuştan gözaltına alındığını ne çabuk unuttun Sevda?" cevabını verdi. Bunun üzerine sinirlenen şarkıcı ne dedin sen çıkışıyla Ataizi'ne tokatı patlattı.

SILA- DAVUT GÜLOĞLU

SILA- DAVUT GÜLOĞLU
15 Temmuz darbesinden sonra Yenikapı buluşmasında yer almayacağını açıklayan Sıla'ya Davut Güloğlu ağzına geleni saymıştı. İyice alevlenen tartışma mahkemede son buldu.

CEMİL İPEKÇİ- HADİSE

CEMİL İPEKÇİ- HADİSE
Bir dönem ünlü modacı Hadise için ağza alınmayacak ithaflarda bulunarak "Kadın mı, kız mı bilmiyorum" diyerek adeta kaos çıkarmıştı.

ÖZGE ÖZPİRİNÇCİ - ELÇİN SANGU

ÖZGE ÖZPİRİNÇCİ - ELÇİN SANGU
Şirin olduğu kadar laf sokmaları ile de ün salan Özge Özpirinçci, bir dönem Elçin Sangu'nun kürklü montuna, "Gençlere örnek olması gereken birinin kürk giymesi ne kadar düşüncesizce, değil mi?" sözleriyle gönderme yapmıştı. Sangu ise kendi seçimi olmadığını çekimler için giyildiğini dile getirmişti.
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Anahtar Kelimeler:
Erol Köse Seda Sayan
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Okuyucu Yorumları 2 yorum
Davut Güloğlu boşuna Sıla'ya tepki göstermiş. Kimsenin, herhangi bir törene katılmak gibi bir mecburiyeti yok ki. Kişinin kendi tercihine kalmış bir durum bu. Saygı duymak lazım.
Kavga etmelerini doğal karşılarım ama bazılarının sebepleri, çok absürt geliyor nedense. Misal, yaptığı saç rengine laf etmek gibi. Öte yandan, bunun dışında şunu da söylemek lazım: Sanatçı, sanatın teke indirgenme yönüne kendini çok kaptırmamalı. Sanat, güzel uğraş. Ama böyle bir handikap da irade ve denge sağlanmaz ise maalesef ihtimal dahilinde. Daha empatik düşünceler içinde olunması ve paylaşımcı olunması lazım. Tabi, ortada hakikat bir sana varsa. İşin içine, mafya yahut mafyalaşmış ticaret erbapları dahil olursa musiki, sinema gibi sanatlar, sermayeye evriliyor, malum.

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