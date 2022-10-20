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Çok konuşulacak 'Z kuşağı' seçim anketi! Kararsızlar zirve yaptı, AK Parti 4. sırada yer aldı... İşte genç seçmenin oy tercihi

20.10.2022 15:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika seçim anketi: ORC Araştırma'nın 'Z kuşağı' seçim anketinin sonuçları gündem yarattı. "Bu pazar genel seçim olsa kime oy verirsiniz?" sorusu bu kez gençlere soruldu. Çok konuşulacak anket sonuçlarında kararsızların oranı zirvede yer alırken, AK Parti'nin 4. sırada olması dikkat çekti. Öte yandan TikTok videolarıyla gençlere ulaşan Mustafa Sarıgül'ün oy oranı da gündem oldu. İşte genç seçmenin oy tercihiyle ilgili tüm detaylar...

Son dakika: Seçim anketleri peş peşe gelmeye devam ediyor. Cumhurbaşkanlığı seçimlerine 8 aydan daha az bir süre kalırken, anket şirketleri de çalışmalarına hız verdi. Son olarak ORC Araştırma, yaptığı seçim anketinin sonuçlarını paylaştı. "Bu pazar genel seçim olsa kime oy verirsiniz?" sorusu bu kez gençlere soruldu. 'Z kuşağının siyasi eğilimi' başlığıyla yayımlanan seçim anketinin sonuçları gündem yarattı. Açıklanan anket sonuçlarında kararsızlar zirvede yer alırken, AK Parti'nin 4. sırada olması dikkat çekti.

Z KUŞAĞININ OY TERCİHİ DİKKAT ÇEKTİ

ORC Araştırma tarafından 11-18 Ekim tarihleri arasında 55 ilde yapılan seçim anketinde 2900 kişi ile yüz yüze görüşüldü. Z kuşağı seçmenlerine yönelik ankette gençlere "Bu pazar genel seçim olsa kime oy verirsiniz?" sorusu soruldu.

KARARSIZLAR ZİRVEDE, AK PARTİ 4. SIRADA

Anket sonuçlarında kararsızlar zirvede yer alırken, CHP ilk sırada yer aldı. CHP'nin hemen arkasından İYİ Parti gelirken; AK Parti 4. sıra yer buldu.

SARIGÜL'ÜN OY ORANI DA GÜNDEM OLDU

Öte yandan TikTok videolarıyla gençlere ulaşan Mustafa Sarıgül'ün oy oranı da gündem oldu.

Z KUŞAĞI SEÇİM ANKETİ SONUÇLARI

Kararsızlar: Yüzde 21,1
CHP: Yüzde 20,4
İYİ Parti: Yüzde 15,9
AK Parti: Yüzde 13.1
MHP: Yüzde 7,2
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Anahtar Kelimeler:
seçim Z kuşağı ORC Araştırma anket genç

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