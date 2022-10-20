Çok konuşulacak 'Z kuşağı' seçim anketi! Kararsızlar zirve yaptı, AK Parti 4. sırada yer aldı... İşte genç seçmenin oy tercihi

Son dakika: Seçim anketleri peş peşe gelmeye devam ediyor. Cumhurbaşkanlığı seçimlerine 8 aydan daha az bir süre kalırken, anket şirketleri de çalışmalarına hız verdi. Son olarak ORC Araştırma, yaptığı seçim anketinin sonuçlarını paylaştı. "Bu pazar genel seçim olsa kime oy verirsiniz?" sorusu bu kez gençlere soruldu. 'Z kuşağının siyasi eğilimi' başlığıyla yayımlanan seçim anketinin sonuçları gündem yarattı. Açıklanan anket sonuçlarında kararsızlar zirvede yer alırken, AK Parti'nin 4. sırada olması dikkat çekti.

Z KUŞAĞININ OY TERCİHİ DİKKAT ÇEKTİ

ORC Araştırma tarafından 11-18 Ekim tarihleri arasında 55 ilde yapılan seçim anketinde 2900 kişi ile yüz yüze görüşüldü. Z kuşağı seçmenlerine yönelik ankette gençlere "Bu pazar genel seçim olsa kime oy verirsiniz?" sorusu soruldu.

KARARSIZLAR ZİRVEDE, AK PARTİ 4. SIRADA

Anket sonuçlarında kararsızlar zirvede yer alırken, CHP ilk sırada yer aldı. CHP'nin hemen arkasından İYİ Parti gelirken; AK Parti 4. sıra yer buldu.

SARIGÜL'ÜN OY ORANI DA GÜNDEM OLDU

Öte yandan TikTok videolarıyla gençlere ulaşan Mustafa Sarıgül'ün oy oranı da gündem oldu.