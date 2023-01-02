Çöpe gitmesin! Meyve ve sebzeleri aylarca taze tutmak için...

Bizi hastalıklardan koruyan ve yemeklerin lezzetine lezzet katan meyve ve sebzelerin çabuk bozulmasından şikayetçiyseniz onları saklamanın en doğru yolunu deneyebilirsiniz. Uygun yöntemler ile meyve ve sebzeleri aylarca bozulmadan saklamanız mümkün.

MEYVE VE SEBZELERİN UZUN SÜRE BOZULMAMASI İÇİN

SOĞAN Soğanları eski usul bir şekilde saklayabilirsiniz: poşetin içinde. Naylon, soğanları saklamak için mükemmeldir çünkü neme değil havaya ihtiyaçları vardır. Bazı insanlar soğanları patateslerin yanında saklar. Bu hatayı yapmayın çünkü patatesler nem verir, bu da soğanların çürümesi anlamına gelir. Poşetlerin mutfakta asılı kalmasını istemiyorsanız, onları içeride tutmak için güzel bir sepet alın.

PATATES Patateslerin karanlığa ve soğuğa ihtiyacı vardır. Patatesleri çürümeye karşı koruyan, fitosit yayan üvez yapraklarıyla birlikte saklamak daha iyidir. Soğanları ve elmaları yakınlarda saklamayın : Patatesleri mahveden gazlar çıkarırlar.

PANCAR Pancar muhtemelen patates için tek iyi komşudur. Ekstra nemi emer ve daha da esnek hale gelir. Pancarları patateslerin üzerine koyun.

ELMALAR Elmalar, kiler gibi serin ve karanlık yerlerde saklanmalıdır . Koridorunuzda bir çift karton kutu da iyidir, ancak elmalarınızı yeterince havalandırmayı ve nefes almaları için delikler açmayı unutmayın. Balkonunuzu kullanabilirsiniz. Elmaları soğuksa 2-4 ay saklayabilirsiniz. Sıcaksa - 6 aya kadar. Her elmayı kağıda sarın ve hepsini bir kutuya koyun. Ayrıca her meyve parçasını gliserinle ovalayabilirsiniz. Veya zayıf bir potasyum permanganat solüsyonunda yıkayın.