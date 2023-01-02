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Çöpe gitmesin! Meyve ve sebzeleri aylarca taze tutmak için...

02.01.2023 12:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Meyve ve sebze tüketiminin sağlık için ne kadar önemli olduğu her fırsatta belirtiliyor. Giderek artış gösteren meyve ve sebze fiyatları cep yakıyor. Birçok kişi aldıkları gıdaları daha uzun süre taze tutmanın yolunu arıyor. Meyve ve sebzeleri uzun süre taze tutabilmek için aşağıdaki tüyoları deneyebilirsiniz.

Bizi hastalıklardan koruyan ve yemeklerin lezzetine lezzet katan meyve ve sebzelerin çabuk bozulmasından şikayetçiyseniz onları saklamanın en doğru yolunu deneyebilirsiniz. Uygun yöntemler ile meyve ve sebzeleri aylarca bozulmadan saklamanız mümkün.

MEYVE VE SEBZELERİN UZUN SÜRE BOZULMAMASI İÇİN

SOĞAN

SOĞAN
Soğanları eski usul bir şekilde saklayabilirsiniz: poşetin içinde. Naylon, soğanları saklamak için mükemmeldir çünkü neme değil havaya ihtiyaçları vardır. Bazı insanlar soğanları patateslerin yanında saklar. Bu hatayı yapmayın çünkü patatesler nem verir, bu da soğanların çürümesi anlamına gelir. Poşetlerin mutfakta asılı kalmasını istemiyorsanız, onları içeride tutmak için güzel bir sepet alın.

PATATES

PATATES
Patateslerin karanlığa ve soğuğa ihtiyacı vardır. Patatesleri çürümeye karşı koruyan, fitosit yayan üvez yapraklarıyla birlikte saklamak daha iyidir. Soğanları ve elmaları yakınlarda saklamayın : Patatesleri mahveden gazlar çıkarırlar.

PANCAR

PANCAR
Pancar muhtemelen patates için tek iyi komşudur. Ekstra nemi emer ve daha da esnek hale gelir. Pancarları patateslerin üzerine koyun.

ELMALAR

ELMALAR
Elmalar, kiler gibi serin ve karanlık yerlerde saklanmalıdır . Koridorunuzda bir çift karton kutu da iyidir, ancak elmalarınızı yeterince havalandırmayı ve nefes almaları için delikler açmayı unutmayın. Balkonunuzu kullanabilirsiniz. Elmaları soğuksa 2-4 ay saklayabilirsiniz. Sıcaksa - 6 aya kadar. Her elmayı kağıda sarın ve hepsini bir kutuya koyun. Ayrıca her meyve parçasını gliserinle ovalayabilirsiniz. Veya zayıf bir potasyum permanganat solüsyonunda yıkayın.

HAVUÇ

HAVUÇ
Havuçlar genellikle kum, soğan kabukları ve hatta talaş - nemi emen ve sebzelerin birbiriyle temas etmesine izin vermeyen herhangi bir şeyle birlikte saklanır. Hızlı bir şekilde çorba ve güveç yapmak için bir hayat hilesi var. Havuçları soyun, rendeleyin ve streç filmle sarın. Önceden hazırladığınız havuçları derin dondurucunuzda saklayabilirsiniz.
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