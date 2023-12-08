Cübbeli Ahmet Hoca aylık kazancını açıkladı! İki ayrı gelir... Mesleğiyle ilgili soruya verdiği yanıt dikkat çekti

OdaTv'de yer alan habere göre; Cübbeli Ahmet Hoca, aylık gelirinin 140 bin TL olduğunu söyledi. Tutanağa göre; ne iş yaptığı sorusuna ise Cübbeli Ahmet Hoca, 'YouTuber' cevabını verdi.

Cübbeli Ahmet Hoca, YouTube'dan aylık gelirinin 55 bin TL olduğunu açıklarken kitap yazarı da olduğunu ve buradan da ayda 85 bin TL kazandığını ifade etti.