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Defne Samyeli ve kızı Derin Talu Cadılar Bayramı'nda iddialı kostümleriyle dikkat çekti

01.11.2021 09:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sosyal medya hesabından yayınladığı karelerle sık sık adından söz ettiren Defne Samyeli ve küçük kızı Derin Talu Cadılar Bayramı'nı atlamadı. Anne-kız iddialı kostümleriyle yine dikkat çekti.

Eski spiker ve Türkiye güzeli Defne Samyeli ve kızları sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündem oluyor. Hem Samyeli'nin hem de kızlarının iddialı kareli zaman zaman tepki de çekiyor.

Samyeli ve geçtiğimiz günlerde 18 yaşına basar basmaz iddialı kareleriyle olay olan Derin Talu Cadılar Bayramı'nı da atlamadı. Anne-kız ayrı mekânlarda kutlamaya katıldı.

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SÜPER MİNİLİ KOSTÜM

Hem Samyeli hem de Derin Talu Cadılar Bayramı için oldukça iddialı kostümler seçmişti. Defne Samyeli kırmızı süper minisiyle geceye katılırken kızı ise siyah süper mini takımıyla dikkat çekti.

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Samyeli şeytan tacı tercih ederken kızı Talu ise tavşan tacında ısrarlıydı.

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SERT SÖZLERLE ELEŞTİRİLMİŞTİ

Anne kız geçtiğimiz günlerde tarzları sebebiyle Deniz Akkaya'nın hedefi olmuştu. Akkaya açıklamasında "Hanfendinin ufacık kızının o kafasında taktığı şey fetiş malzemelerin satıldığı o mağazalar var ya orada. Ben ufacık kızın Cadılar Bayramı ayağına bu kadar cinsellik çağrıştıran... Bilinçaltına oynayan malzemeler bunlar. Tavşan kulağını hangi derginin kapağı kullandı yıllardır? Erkek dergisinin simgesidir" demişti.

TÜRK ÜNLÜLERİN CADILAR BAYRAMI KOSTÜMLERİ OLAY OLDU

YASMİN ERBİL

YASMİN ERBİL
Korkutmak için çok tatlı.

DİLA TARKAN

DİLA TARKAN
Mutlu Cadılar Bayramı.

ŞEVVAL ŞAHİN

ŞEVVAL ŞAHİN
Mutlu hafta sonları...

ŞEVVAL ŞAHİN

ŞEVVAL ŞAHİN

ZEYNEP SEVER DEMİREL

ZEYNEP SEVER DEMİREL
Popüler kültür şeysi işte, eğlenceli seviyoruz.
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Anahtar Kelimeler:
Defne Samyeli Derin Talu
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