Defne Samyeli ve kızı Derin Talu Cadılar Bayramı'nda iddialı kostümleriyle dikkat çekti

Eski spiker ve Türkiye güzeli Defne Samyeli ve kızları sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündem oluyor. Hem Samyeli'nin hem de kızlarının iddialı kareli zaman zaman tepki de çekiyor.

Samyeli ve geçtiğimiz günlerde 18 yaşına basar basmaz iddialı kareleriyle olay olan Derin Talu Cadılar Bayramı'nı da atlamadı. Anne-kız ayrı mekânlarda kutlamaya katıldı.

SÜPER MİNİLİ KOSTÜM

Hem Samyeli hem de Derin Talu Cadılar Bayramı için oldukça iddialı kostümler seçmişti. Defne Samyeli kırmızı süper minisiyle geceye katılırken kızı ise siyah süper mini takımıyla dikkat çekti.

Samyeli şeytan tacı tercih ederken kızı Talu ise tavşan tacında ısrarlıydı.

SERT SÖZLERLE ELEŞTİRİLMİŞTİ

Anne kız geçtiğimiz günlerde tarzları sebebiyle Deniz Akkaya'nın hedefi olmuştu. Akkaya açıklamasında "Hanfendinin ufacık kızının o kafasında taktığı şey fetiş malzemelerin satıldığı o mağazalar var ya orada. Ben ufacık kızın Cadılar Bayramı ayağına bu kadar cinsellik çağrıştıran... Bilinçaltına oynayan malzemeler bunlar. Tavşan kulağını hangi derginin kapağı kullandı yıllardır? Erkek dergisinin simgesidir" demişti.