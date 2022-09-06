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  4. Dekoltesi dikkat çekmişti! Bülent Ersoy'un sahnede göğüsleri açıldı

Dekoltesi dikkat çekmişti! Bülent Ersoy'un sahnede göğüsleri açıldı

06.09.2022 07:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir Enternasyonal Fuarı kapsamındaki Çim Konserleri'nde sahneye çıkan Bülent Ersoy mavi bir elbise tercih etti. İddialı bir dekoltesi olan elbise sosyal medyayı salladı.

İzmir Enternasyonal Fuarı kapsamındaki Çim Konserleri'nde sahneye çıkan Bülent Ersoy mavi bir elbise tercih etti. İddialı bir dekoltesi olan elbise sosyal medyayı salladı.

Bülent Ersoy'un dekoltesini görenler "Makyaj tamam ama dekolte abartılmış" yorumlarında bulundu.

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Diva şarkı söylediği sırada dekoltesinin azizliğine uğradı. Bir anda elbisesi kopan Ersoy'un göğüsleri açıldı.

İLK KEZ BÖYLE BİR KAZA YAŞADI

Bülent Ersoy neye uğradığını şaşırdı ve o anlarda yardımına yardımcıları yetişti.

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Elbesine yapılan müdahale sonrasında konserine devam eden Ersoy sanat yaşamında sahnede ilk kez böyle bir elbise kazası geçirmiş oldu.

BÜLENT ERSOY'UN ZOR ANLARI

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