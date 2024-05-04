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Belediye başkanı tek tek duyurdu! Aylık 225 liraya Ülkü Ocakları'na kafe... Gazete ve televizyonlara ödenen parayı da açıkladı!

04.05.2024 14:16
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Kastamonu Belediyesi 31 Mart yerel seçimlerinin ardından MHP'den CHP'ye geçti. Yeni Belediye Başkanı Hasan Baltacı, eski belediyenin yaptığı usulsüzlükleri ortaya çıkardı. Bunlardan en çarpıcı olanı ise belediyeye ait kafelerin Ülkü Ocakları'na tahsisiz şekilde verilmesi ve düşük bir kira bedeliyle işletilmesi oldu. Kafelerin aylık 225 liraya işletildiği ortaya çıktı.

31 Mart seçimlerinin ardından Türkiye çapında birçok il ve ilçe belediyesi AK Parti'den CHP'ye geçmişti. Kastamonu da MHP'den CHP'ye geçen belediyeler arasında yer aldı. Görevi devralan CHP'li belediyelerin usulsüzlükleri ifşa etme eğilimi Kastamonu Belediye Başkanı Hasan Baltacı ile devam etti. Baltacı kendisinden önceki MHP döneminde yapılan usulsüzlükleri teker teker anlattı.

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KAFEYİ 225 LİRAYA KİRALAMIŞLAR

Belediyeye ait kafelerin Ülkü Ocakları'na tahsisiz şekilde verildiğini belirten Baltacı, "Buraya ayda yalnızca 225 TL ecrimisil ödemişler" dedi.

Baltacı konuşmasında şöyle devam etti: "Otogarın karşısındaki parkta belediyeye ait bir kafe var. Bu kafeyi Ülkü Ocakları, tahsissiz bir şekilde işgalci olarak işletmiş. Buraya ayda yalnızca 225 TL ecrimisil ödemişler. İş bununla bitmemiş, belediye işgalci olarak kullanılan bir yerin doğalgaz faturasını ödemiş."

Kuzeykent'te yer alan Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) çatısı altında işletilen Çadır Kafe'nin sözleşmesinin iptal edilmesi Meclis oyuna sunuldu. Çadır Kafe sözleşmesi, Belediye Meclis üyeleri tarafından oy çokluğuyla iptal edilerek yeniden Kastamonu Belediyesi'nin bünyesine alındı.

MHP MEDYASINA 30 MİLYON ÖDEME

Kastamonu Belediye Başkanı Hasan Baltacı sosyal medyadan yaptığı bir diğer paylaşımında da “Kastamonu’nun kaynaklarını ajanslara değil halkın ihtiyaçlarına harcayacağız. 2019-2024 yılları arasında Fikri Alem Reklam Ajansı’na, Türkgün Gazetesi’ne ve Sonsuz Haber Ajansı’na (BengüTürk- Tv) Kastamonu Belediyesi kaynaklarından toplam 29 Milyon 549 bin 945 lira ödeme yapılmış!” ifadelerini kullandı.

Baltacı paylaştığı videoda ise şu ifadeleri kullanıyor:

“Kastamonu bütçesinde bir mali disiplin getireceğimizi bizden önce yapılan israfları kamuoyuyla paylaşacağımız gibi bundan sonra da Kastamonu Belediyesi’nin bütçesi ile ilgili tasarruf tedbirleri alacağımızı söylemiştik. Bu bakımdan attığımız bazı adımları kamuoyu ile sosyal medya aracılığı ile paylaştık ama birkaç tanesini örnek vermek istiyorum.

Bu dönemde Kastamonu Belediyesi BengüTürk TV’ye 739 bin 183 TL para ödemiş arkadaşlar teknolojinin geldiği aşamayı düşündüğünüzde sosyal medyanın geldiği aşamayı düşündüğünüzde elinizdeki bir kamera ile yapabileceğiniz işler için BengüTürk TV’ye bu parayı ödemişiz. Kastamonuluların hakkından ödemişiz.

Dahası ne yapmışız Türkgün diye bir ajans varmış, Türkgün gazetesine abone olunmuş 461 bin 685 TL o gazeteye Kastamonu Belediyesi kaynak aktarmış. Şimdi bu kaynaklarımızı önümüzdeki süreçte çok daha etkin kullanacağız. Bizim burada grafikerimiz var. Basın birimimiz çeşitli olanaklarımız var ama Ankara’da faaliyet gösteren Fikri Alem diye bir şirkete tam olarak 28 milyon 349 bin 77 lira reklam harcaması yapılmış. Biz Kastamonulunun malına mülküne sahip çıkmakla yükümlüyüz.”

Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

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Kastamonu CHP MHP belediye ülkü ocakları
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