Deren Talu tatil pozlarıyla sosyal medyayı salladı! Beğeni ve yorum yağdı

Defne Samyeli'nin kızları Deren ve Derin Talu annelerine olan benzerlikleri ve güzellikleriyle sık sık gündem olan isimler arasında yer alıyor.
Defne Samyeli'nin kızı Deren Talu sosyal medya hesabından yaptığı cesur pozları ve iddialı tarzı ile sık sık adından söz ettiyor. Her paylaşımı olay olan ünlü ismin her gönderisine beğeni yağıyor.
Son olarak uzun süredir birlikte olduğu Baran Tınaz'la ayrılığı gündem olan Deren Talu spor salonundan paylaşım yaptı. Mini taytıyla ayna karşısına geçen ünlü ismin düzgün fiziği takipçilerin tam not aldı.
27 yaşındaki güzel oyuncu tatil pozlarını sosyal medya hesabından paylaştı. Güzel oyuncu, kar manzarasının önünde çektiği bikinili son pozlarıyla gündem oldu.
Talu'nun paylaşımına beğeni ve yorum yağdı. "Annesine bak kızını al dedikleri bu olsa gerek", "Bazen yazacak bir şey bulamazsın" gibi yorumlar yapıldı.
Deren Talu, 1996 yılında dünyaya geldi. Deren Talu, Manken, sunucu ve eski Türkiye güzellerinden Defne Samyeli ve Mimar Eren Talu’nun kızıdır.