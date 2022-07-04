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Doğallığı ile nam salan Tuba Büyüküstün de estetik yaptırdı

04.07.2022 12:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Doğal güzelliği ile tanınan başarılı oyuncu Tuba Büyüküstün de yüzüne estetik yaptıran ünlü isimlerden oldu. Değişimiyle dikkat çeken Büyüküstün'ü görenler şaşkınlığını gizleyemedi.

Daha önce verdiği röportajda estetik operasyonlar nedeniyle herkesin birbirine benzediğini söyleyen ve her zaman doğallıktan yana olduğunu savunan Tuba Büyüküstün, yüzüne estetik operasyon yaptırdı.

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39 yaşındaki güzel oyuncunun Instagram hesabından yaptığı son paylaşımlarındaki büyük değişiklik dikkat çekti.

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Büyüküstün de estetik modasına uydu. Güzel oyuncunun yüzüne dolgu yaptırdığı iddia edildi. Büyüküstün'ün yıllar içindeki değişimi gündem oldu. Büyüküstün, yüzüne işlem yaptırarak ilk estetik operasyonunu geçirmiş oldu.

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ESTETİKLE BAMBAŞKA GÖRÜNÜME KAVUŞAN ÜNLÜLER

Didem Soydan
Şükran Ovalı
Pınar Dilşeker
İrem Derici
Seda Güven
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Anahtar Kelimeler:
Tuba Büyüküstün
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