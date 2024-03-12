Doğayla iç içe lüks evi merak edildi! Gizem Karaca "Köy hayatım yok" diyerek isyan etti

Son olarak Safir dizisiyle ekrana gelen Gizem Karaca Nişantaşı'nda görüntülendi. Uzun yıllardır İstanbul'da yaşamayan iş için İstanbul'a gelen Karaca doğayla iç içe bir hayata sahip.

Kemal Ekmekçi ile evlendikten sonra İzmir'e yerleşen Karaca eşiyle lüks bir ev yaptırmıştı. Bahçeli ve havuzlu evinde kendi ekip biçen oyuncu "Köyde yaşıyor" yorumlarına sitem etti.

İSTANBUL'U TERK ETTİ Mİ?

SnobMagazin'e konuşan Karaca "Köy hayatım yok. Bu haberlerden sıkıldım. Organik yaşıyoruz. Kendimiz ekiyoruz ama köy hayatım yok. Şu an bakla dönemi... Domates, salatalık ve patlıcan dikiyoruz. Manavdan bir şey almamaya çalışıyoruz. 'İstanbul'u terk etti' haberli doğru değil. Bir ayağım İstanbul'da..." dedi.



