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  4. Doğayla iç içe lüks evi merak edildi! Gizem Karaca "Köy hayatım yok" diyerek isyan etti

Doğayla iç içe lüks evi merak edildi! Gizem Karaca "Köy hayatım yok" diyerek isyan etti

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
12.03.2024 07:46
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'Güzel Köylü', 'İçimdeki Fırtına', 'Baraj', 'Safir' gibi projelerle tanınan Gizem Karaca bir süre önce İstanbul'u terk etmişti. Lüks eviyle sık sık gündeme gelen Gizem Karaca "Köyde yaşıyor" yorumlarına sitem etti.

Son olarak Safir dizisiyle ekrana gelen Gizem Karaca Nişantaşı'nda görüntülendi. Uzun yıllardır İstanbul'da yaşamayan iş için İstanbul'a gelen Karaca doğayla iç içe bir hayata sahip.

Kemal Ekmekçi ile evlendikten sonra İzmir'e yerleşen Karaca eşiyle lüks bir ev yaptırmıştı. Bahçeli ve havuzlu evinde kendi ekip biçen oyuncu "Köyde yaşıyor" yorumlarına sitem etti.

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İSTANBUL'U TERK ETTİ Mİ?

SnobMagazin'e konuşan Karaca "Köy hayatım yok. Bu haberlerden sıkıldım. Organik yaşıyoruz. Kendimiz ekiyoruz ama köy hayatım yok. Şu an bakla dönemi... Domates, salatalık ve patlıcan dikiyoruz. Manavdan bir şey almamaya çalışıyoruz. 'İstanbul'u terk etti' haberli doğru değil. Bir ayağım İstanbul'da..." dedi.


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EŞİ İZMİR'DEN ÇIKMAK İSTEMİYOR

Doğa ile iç içe yaşayan Karaca eşi Kemal Ekmekçi ile neden sıkça bir arada görünmedikleri sorularına yanıt verdi.

Evliliğinin iyi gittiğini vurgulayarak Karaca, "Kendisi asla İstanbul’u sevmiyor, ben onu İzmir’den çıkaramıyorum. Yılbaşında inşallah Kapadokya’da birlikte olacağız" şeklinde konuştu.

Evlilik sonrası İstanbul'dan İzmir'e taşınan Gizem Karaca, kendi bahçesinde organik tarım yapıyor. Karaca, "Kendim de bir şeyler ekip biçiyorum, mevsimine göre ne varsa. Organik beslenmeye çalışıyorum" dedi.

Açıklamaları sonra Gizem Karaca'nın lüks evi de merak edildi. Evindeki lavaboyu bile kendisi yaptığını söyleyen Karaca "Evim rehabilitasyon merkezi gibi eşyalarımın da zamansız olmasını istedim" dedi.

2016'da arsa aldıklarını ve 2019'da evi bitirdiklerini söyleyen güzel oyuncu "Kendi keyfimize göre çizdirip, nasıl rahat yaşarız her detayı öyle yaptık. Tatlı ve huzurlu bir yaşamımız var" dedi.

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