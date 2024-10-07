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  4. Domuz eti skandalına din, devlet ve bayraklı savunma! Düzce'de binlerce vatandaşa domuz eti yedirdiler, açıklamalarıyla daha da tepki çektiler

Domuz eti skandalına din, devlet ve bayraklı savunma! Düzce'de binlerce vatandaşa domuz eti yedirdiler, açıklamalarıyla daha da tepki çektiler

07.10.2024 11:52
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Düzce'deki domuz eti skandalının yankıları sürerken, tepkilerin odağı haline gelen Saydamlar Catering'le ilgili yeni gelişmeler yaşanıyor. Son olarak rosto köftesinde domuz eti tespit edilen firmadan yapılan açıklama gündem oldu. Bayrak, din ve devlet üzerinden yapılan savunma kısa sürede tepki toplarken; "Bizim ne kadar vatanını bayrağını seven, istihdam konusunda hassas, devlete vergisini veren, ailesinin dini dünyevi uhrevi hassasiyetini tüm Düzce halkınca bilindiği kanaatindeyiz." denildi.

Domuz eti skandalı Düzce'yi ayağa kaldırdı! Tarım ve Orman Bakanlığı, geçtiğimiz günlerde taklit-tağşiş yapılan ve sağlığı tehlikeye düşürebilecek gıdalar listesini yayınlamış, Düzce'de faaliyet gösteren bir yemek firmasının domuz eti kullandığının tespit edildiği ortaya çıkmıştı.

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Yayınlanan listede, Düzce’de uzun yıllardır birçok yurt, okul ve fabrikalara toplu yemek hizmeti veren Saydamlar Catering firmasının 13 Ocak 2021 tarihinde alınan numunesinde domuz eti tespit edildiği belirtildi.

Bir anda Türkiye'nin de gündemine oturan yemek firmasının sahibi Murat Saydam'ın, bir dönem AK Parti Düzce İl Başkan Yarmdımcısı olarak görev aldığı ortaya çıkmıştı.

YEMEK FİRMASI SESSİZLİĞİNİ BOZDU

YEMEK FİRMASI SESSİZLİĞİNİ BOZDU

'Domuz eti' skadnalı sonrası tepkilerin odağı haline gelen günlerdir gündemden düşmeyen Saydam Catering firması, o döneme ait evrak ve belgeleri sunarak sesizliğini bozdu.

"SADECE BİR NUMUNEDEN ALINDI"

"SADECE BİR NUMUNEDEN ALINDI"

Yapılan açıklamada "İlgili tespit döneminde ve tarihlerinde firmamızın aynı menü ile teslim ettiği tüm ürünlerde yapılan test sonuçlarının olumlu ve temiz çıkmasına, dönem menü ürünlerinin tüm bileşenlerinin firmamızca bağımsız test kuruluşlarınca ve tarım bakanlığı test birimlerince ayrı ayrı incelenmesine, raporlanmasına ve olumsuz bir sonuca rastlanılmamasına rağmen sadece bir numuneden alınan tespit ile bu kararın verilmesi haksız ve adil olmayan sonuçlar doğurmaktadır" denildi.

"İTİBAR SUİKASTİ" İDDİASI

"İTİBAR SUİKASTİ" İDDİASI

Yaklaşık 40 yıldır Düzce ve çevresinde hizmet verdiklerini belirtilen açıklamada "Yapılan itirazlarımız değerlendirilmeden ve sonuca ulaşmadan idari bir işlem tesis edilerek işlem yapılması vecibelerini eksiksiz yerine getiren firmamızın telafi edilemeyecek ticari itibar suikastine uğramasına ve zarar görmesine neden olmakla bu durum bilim vicdan ve hakkaniyet ölçüsüne uymamaktadır." ifadelerin yer aldı.

Anahtar Kelimeler:
Düzce domuz yemek
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