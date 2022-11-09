Dünyanın en büyük dudaklarına sahip! “Doktorlar ölebileceğimi söylüyor ama durmayacağım”

25 yaşındaki sosyal medya fenomeni Andrea Ivanona, doktorunun daha fazla kozmetik ameliyatın 'ölümcül' olabileceği uyarısına rağmen bu sefer çenesiyle yeni bir rekor kırmak için çalışmalara başladı. Dudaklarının boyutunu büyütmek isteyen Ivanova, yıllar içinde 8 bin sterline (yaklaşık 169 bin 837 TL) mâl olan 32 ameliyat geçirdi. 25 yaş gününü fenomen isim çene dolgusu ekleyerek kutladı.
“YENİ REKOR KIRMAK İSTİYORUM”
Bulgaristan’ın Sofya şehrinde yaşayan Ivanova doğum gününde kendisine çene dolgusu hediye ettiğini söyleyerek, “Dudaklarımı seviyorum ve yeni bir rekor kırmak istiyorum. Geçen ay doğum günümdü ve çene dolgusu ile kutladım. Çenemi dah sivri hale getirerek yeni rekorumu kırarken elbette dudaklarıma ayak uyduracağım” dedi.
Büyük dudaklara sahip olmanın günlük hayatında yemek yeme zorluğu yaratmasının yanında riskler taşıdığını ifade eden Ivanova, doktorlar ölümcül sonuçları dile getirmesine rağmen dolgu işlemlerini sürdüreceğini söyledi.
Doktorunun çene dolgusu konusunda da kendisini uyardığını ifade eden Ivanova, “Doktorum çeneme dolgu yaptırırken yine aşırıya kaçtığımı düşündüğünü söyledi. Ama bunu dudaklarım için söyledi. Daha fazlasını yapmaya kararlıyım çünkü çenemi uzatmam ve keskinleştirmem gerektiğini düşünüyorum. Bu rekoru o kadar çok istiyorum ki, bunun için savaşmaya hazırım. Buraya kadar geldim ve ne kadar harcadığımı düşünemiyorum bile. Çok fazla enjeksiyon yapıldı ve daha fazlası gelecek." diye konuştu.
Sosyal medyada estetik prosedürleri sayesinde ünlenmeyi başaran Ivanova, sosyal medya kullanıcılarından karışık yorumlar aldı. Kimi sosyal medya kullanıcıları genç kadını güzel bulduğunu ifade ederken kimileri ise görüntüsünü eleştirdi. Bir sosyal medya kullanıcısı paylaşımına, “Çok güzelsin, inanamıyorum” yorumunu yaptı. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, “Seni güzel bulanları aklım almıyorum” yorumunu ekledi.