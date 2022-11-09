Dünyanın en büyük dudaklarına sahip! “Doktorlar ölebileceğimi söylüyor ama durmayacağım”

25 yaşındaki sosyal medya fenomeni Andrea Ivanona, doktorunun daha fazla kozmetik ameliyatın 'ölümcül' olabileceği uyarısına rağmen bu sefer çenesiyle yeni bir rekor kırmak için çalışmalara başladı. Dudaklarının boyutunu büyütmek isteyen Ivanova, yıllar içinde 8 bin sterline (yaklaşık 169 bin 837 TL) mâl olan 32 ameliyat geçirdi. 25 yaş gününü fenomen isim çene dolgusu ekleyerek kutladı.

Doktorunun çene dolgusu konusunda da kendisini uyardığını ifade eden Ivanova, “Doktorum çeneme dolgu yaptırırken yine aşırıya kaçtığımı düşündüğünü söyledi. Ama bunu dudaklarım için söyledi. Daha fazlasını yapmaya kararlıyım çünkü çenemi uzatmam ve keskinleştirmem gerektiğini düşünüyorum. Bu rekoru o kadar çok istiyorum ki, bunun için savaşmaya hazırım. Buraya kadar geldim ve ne kadar harcadığımı düşünemiyorum bile. Çok fazla enjeksiyon yapıldı ve daha fazlası gelecek." diye konuştu.