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    4. Dünyanın en çok seyahat eden bebeği! Daha 11 aylık ve 23 ülke gezdi

    Dünyanın en çok seyahat eden bebeği! Daha 11 aylık ve 23 ülke gezdi

    29.08.2023 14:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

    Henüz 11 aylık olan Atlas Montgomery henüz 1 yaşını bile doldurmamasına rağmen 23 ülkeyi gezerek “dünyanın en çok seyahat eden bebeği” olarak anılmaya başlandı. Ebeveynleri Becs Lewis ve Will Montgomery karavanlarıyla birlikte Avrupa turuna başlamışken Atlas’ın daha fazla yer görmesini istediklerini söyledi.

    Becs Lewis ve Will Montgomery çifti bebeklerinin doğumuyla macera tutkularını gerçeğe dönüştürmek istedi. İşlerinden doğum izni alan çift Yeni Zelanda'nın Queenstown kentindeki evlerinden yola çıkan aile, tüm Avrupa'yı dolaşmayı hedefledi. Şimdiden 23 ülkeyi görmeyi başardıklarını ve hedeflerinin 25 ülke olduğunu dile getiren Becs, “Bebekle seyahat edebileceğin hiç aklıma gelmemişti. Çok gerçekçi görünmüyordu ama o kadar da zor değil” dedi.

    HER ANLARINI KAYDEDİYORLAR

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    Atlas’ın her özel anını kaydettiklerini dile getiren Becs, “Büyümesinin her parçasını görebildik. Sadece üçümüzün olduğu bir seyahat muhteşem. Bebekliğinden itibaren her dönüm noktasını kaydettik. İsviçre’deyken emeklemeyi öğrendi, Norveç’te ilk dişini çıkarttı ve Fransa’da katı gıdalar yemeye başladı.  İtalya, San Marino, İsviçre, Lihtenştayn, Slovenya, Hırvatistan, Avusturya, Çekya, Danimarka ve Norveç'i de ziyaret ettik” diye konuştu.

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    Anahtar Kelimeler:
    Avrupa karavan

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