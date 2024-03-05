Dünyayı sarsan iğrenç olayın yankıları sürüyor! 7 farklı adamın tecavüzüne uğramıştı: Urganla bağlanıp siyah çuvalla getirildiler

Brezilya ve İspanyol çifte vatandaşlığına sahip olan Fernanda motosikletle yaptıkları dünya turundan görüntülerini paylaştıkları 200 bin takipçili Instagram hesaplarından yaşadıklarını anlatan bir video yayınlayarak, "Başımıza kimsenin başına gelmesini istemeyeceğimiz bir şey geldi. Yedi adam bana tecavüz etti. Bizi dövdüler, soydular ama pek fazla şey yapmadılar çünkü istedikleri bana tecavüz etmekti. Polisle birlikte hastanedeyiz.Bu gece burada, Hindistan'da yaşandı" ifadelerini kullanmıştı.