Mynet Trend

BİZE ULAŞIN

Mynet Tatil Bulucu

1 Kimle tatile çıkıyorsunuz?
2 Yurt içi mi yoksa yurt dışı mı tatil yapmak istiyorsunuz?
3 Yaz Tatili mi Kış Tatili mi?
4 Ne tür tatil arıyorsunuz?
5 Vizeniz var mıdır?
6 Balayı Tatili mi yapmak istiyorsunuz?
7 Eğer Seçiminiz yurt içi ise Tatil yapmak istediğiniz yerler?
7 Eğer Seçiminiz yurt dışı ise Tatil yapmak istediğiniz yerler?
8 Eklemek istediğiniz farklı detaylardan burada bahsedebilirsiniz.
    Kalan mesaj: 10
    1. Haberler Haberler
    2. TREND
    3. Trend Haber
    4. Dünyayı sarsan iğrenç olayın yankıları sürüyor! 7 farklı adamın tecavüzüne uğramıştı: Urganla bağlanıp siyah çuvalla getirildiler

    Dünyayı sarsan iğrenç olayın yankıları sürüyor! 7 farklı adamın tecavüzüne uğramıştı: Urganla bağlanıp siyah çuvalla getirildiler

    Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
    05.03.2024 11:22
    Listeye Ekle
    TAKİP ET Google News'i Takip Et

    Dünyayı motorla gezen İspanyol gezgin çift, Pakistan ve Bangladeş seyahatinin sonrasında Güney Asya rotasını tamamlamak için soluğu Hindistan'da almıştı. Çadırlarını ana yoldan yaklaşık 2 km uzakta, yarı ormanlık bir alana kuran çift, yedi kişinin saldırısına uğradı. İspanyol turist çifte tecavüz eden 7 kişiden 3'ü gözaltına alınırken 4 saldırgan aranıyor. Yakalanan şüphelilerin bellerine urgan bağlayıp başlarına siyah çuval geçirilerek gözaltına alındığı anlar dünya basınında yankı uyandırdı.

    Hindistan'ın doğu eyaleti Jharkhand'ın Dumka bölgesinde geceyi geçirmek için çadır kurduklarını belirten İspanyol çiftin uğradığı saldırı dünya basınında geniş yankı uyandırdı. Kocasının boğazına bıçak dayayarak ölümle tehdit eden 7 kişinin saldırıda kendisine tecavüz ettiğini belirten genç o anları sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda anlatmıştı. Olayın yankıları tüm dünyada devam ederken 7 saldırgandan 3'ünün yakalandığı ifade edildi.

    ChefGPT

    İspanyol televizyon kanalı Antena 3'e kendilerini Vicente ve Fernanda olarak tanıtan çift, cumartesi günü verdikleri röportajda, saldırganların Fernanda'ya tecavüz ettiğini ve Vicente'ye defalarca vurduğunu söyledi.

    Brezilya ve İspanyol çifte vatandaşlığına sahip olan Fernanda motosikletle yaptıkları dünya turundan görüntülerini paylaştıkları 200 bin takipçili Instagram hesaplarından yaşadıklarını anlatan bir video yayınlayarak, "Başımıza kimsenin başına gelmesini istemeyeceğimiz bir şey geldi. Yedi adam bana tecavüz etti. Bizi dövdüler, soydular ama pek fazla şey yapmadılar çünkü istedikleri bana tecavüz etmekti. Polisle birlikte hastanedeyiz.Bu gece burada, Hindistan'da yaşandı" ifadelerini kullanmıştı.

    Görüntülerde alt dudağı şiş olan adamın İspanyolca, "Boynuma bıçak dayadılar ve beni öldüreceklerini söylediler" dediği duyulmuştu.

    Olayın sosyal medyada infiale neden olmasından sonra Antena 3'e konuşan Fernanda, "Bana diğerleri izlerken sırayla tecavüz ettiler ve yaklaşık iki saat boyunca bu şekilde devam etti" dedi.

    Times of India'nın haberine göre, Dumka'da bir polis memuru olan Pitamber Singh Kherwar kadının tıbbi muayenesinde cinsel saldırıya uğradığının doğrulandığını ve çiftin yerel bir hastanede tedavi edildiğini belirtti.

    ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
    Anahtar Kelimeler:
    tecavüz Hindistan
    En Çok Okunan Trend Haberler
    Dün hesaplara yattı, çalışanlarına 29 maaş ikramiye verdi!

    Dün hesaplara yattı, çalışanlarına 29 maaş ikramiye verdi!

    Sabah programlarına çıkıyordu! Tehdit ve taciz skandalı: MOSSAD adına çalışıyormuş

    Sabah programlarına çıkıyordu! Tehdit ve taciz skandalı: MOSSAD adına çalışıyormuş

    İnanılmaz görüntü! 'Gizemli fetüs' gündem yarattı

    İnanılmaz görüntü! 'Gizemli fetüs' gündem yarattı

    Aracından bornozla indi! Sokak ortasında twerk yaptı

    Aracından bornozla indi! Sokak ortasında twerk yaptı

    Kursa koştu! 'Evimin direği elden gidiyor'

    Kursa koştu! 'Evimin direği elden gidiyor'

    Estetik yaptırdığı burnunun yeni görüntüsüne kendisi bile inanamadı

    Estetik yaptırdığı burnunun yeni görüntüsüne kendisi bile inanamadı

    İlginizi Çekebilir
    Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

    Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

    Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

    Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

    İndirimlerle dolu yeni bir hafta başladı! Günün fırsat ürünlerini sizin için seçtik

    İndirimlerle dolu yeni bir hafta başladı! Günün fırsat ürünlerini sizin için seçtik

    New York'ta bir Türk yarbay! Bu rütbeye getirilen ilk Türk kökenli polis oldu

    New York'ta bir Türk yarbay! Bu rütbeye getirilen ilk Türk kökenli polis oldu

    Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

    Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

    Adımlarınızı konforla buluşturan Camper ayakkabılarda indirim

    Adımlarınızı konforla buluşturan Camper ayakkabılarda indirim

    En Çok Aranan Haberler

    Bildirim ikonu
    WhatsApp Kanalına Katıl
    Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
    İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
    Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

    Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.