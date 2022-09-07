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Ebrar Karakurt annesiyle poz verdi! Görenler şoke oldu

07.09.2022 08:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

2021 yılında Igor Gorgonzola Novara'ya transfer olan ünlü voleybolcu Ebrar Karakurt, yalnızca kariyeriyle değil, özel yaşamıyla da sık sık gündeme geliyor. Geçtiğimiz aylarda sevgilisi İmge ile yollarını ayıran Ebrar Karakurt, bu defa annesiyle verdiği pozlarla dikkatleri üzerine çekti.

Geçtiğimiz mayıs ayından beri İtalya'da yaşayan Ebrar Karakurt, annesiyle fotoğrafını paylaştı. Sosyal medya hesabını sık kullanan milli voleybolcu, annesiyle olan karesini 'Gerçek Annem' notuyla yayınladı.

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Ebrar Karakurt, bir dönem cinsel yönelimi nedeniyle Türkiye'nin gündemine oturmuştu. Sevgilisi İmge ile pozunu paylaşan ünlü voleybolcu, tartışmaların odağında yer almıştı.
Ebrar Karakurt annesiyle poz verdi! Görenler şoke oldu! 'Aslında normal bir aileyiz...'

Türkiye Kadın Milli Voleybol Takımı'ndaki başarılarının ardından İtalyan takımı Igor Gorgonzola Novara'dan teklif alan Ebrar Karakurt, bir süredir sevgilisi İmge ile İtalya'da yaşıyordu.
Ebrar Karakurt annesiyle poz verdi! Görenler şoke oldu! 'Aslında normal bir aileyiz...'

Geçtiğimiz aylarda ayrılık kararı alan ikili, birlikte yer aldıkları bütün fotoğrafları sildi.

Ebrar Karakurt annesiyle poz verdi! Görenler şoke oldu! 'Aslında normal bir aileyiz...'

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Anahtar Kelimeler:
Ebrar Karakurt anne sevgilisi
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