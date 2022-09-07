Ebrar Karakurt annesiyle poz verdi! Görenler şoke oldu

Geçtiğimiz mayıs ayından beri İtalya'da yaşayan Ebrar Karakurt, annesiyle fotoğrafını paylaştı. Sosyal medya hesabını sık kullanan milli voleybolcu, annesiyle olan karesini 'Gerçek Annem' notuyla yayınladı.
Ebrar Karakurt, bir dönem cinsel yönelimi nedeniyle Türkiye'nin gündemine oturmuştu. Sevgilisi İmge ile pozunu paylaşan ünlü voleybolcu, tartışmaların odağında yer almıştı.
Türkiye Kadın Milli Voleybol Takımı'ndaki başarılarının ardından İtalyan takımı Igor Gorgonzola Novara'dan teklif alan Ebrar Karakurt, bir süredir sevgilisi İmge ile İtalya'da yaşıyordu.
Geçtiğimiz aylarda ayrılık kararı alan ikili, birlikte yer aldıkları bütün fotoğrafları sildi.
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