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  4. Ebru Şallı'nın oğlu Beren 18 yaşına girdi! Kaslı vücudu hayran bıraktı

Ebru Şallı'nın oğlu Beren 18 yaşına girdi! Kaslı vücudu hayran bıraktı

07.03.2022 09:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ebru Şallı'nın, Harun Tan ile evliliğinden dünyaya gelen 9 yaşındaki oğlu Pars, 2020'nin Nisan ayında lenfoma nedeniyle hayata veda etmişti. Şimdilerde vaktini büyük oğlu Beren'le geçiren ve hayata yeniden bağlanan Ebru Şallı Instagram'dan yaptığı paylaşımlarla dikkat çekti. Ebru Şallı, 18 yaşına basan büyük oğlu Beren'in doğum gününde duygusal bir paylaşımda bulundu.

Ebru Şallı, Harun Tan ile evliliğinden olan iki oğlundan küçüğü Pars'ı acı bi şekilde kaybetmesinin ardından hayata kaldığı yerden devam etmeye çalışıyor.

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Instagram'dan büyük oğlu Beren'in doğum gününü kutlayan Ebru Şallı kısa sürede gündem oldu.
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Daha önce verdiği bir röportajda gözleri dolarak "Benim kocaman oğlum var gözümün içine bakıyor. Ayakta durmak zorundayım eşim var başka çocuklarımız da var." diyen Ebru Şallı 18 yaşındaki oğlu Beren Tan'ın bebeklik ve şimdiki hallerini paylaştı.

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Daha önce oğlu ile plajda poz veren Ebru Şallı'nın paylaşımı sonrası yakışıklılığı ve fit vücudu ile dikkat çeken Beren Tan günlerde konuşulmuştu.

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ÜNLÜLERİN ÇOCUKLARI

Sinema, müzik ve TV dünyasının ünlülerinin çocukları da kelimenin tam anlamıyla göz önünde büyüyor. Her ne kadar bazıları bebeklik yıllarından beri kamera karşısında olsa da bazılarının varlığını bile tesadüfen öğreniyor bu ünlülerin hayranları. İşte sosyal medya paylaşımlarıyla müzik, sinema ve ekran dünyasının ünlülerinin çocukları.
Ebru Gündeş ve kızı Alara
Tamer Karadağlı ve Arzu Balkan’ın kızları Zeyno
Nilüfer ve kızı Ayşe Nazlı
SEHER DİLOVAN-ALAN DERE
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Anahtar Kelimeler:
Ebru Şallı
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