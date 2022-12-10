Ebru Şallı'nın oğlu sosyal medyayı salladı! 'Bu nasıl yakışıklılık?'

Ünlü sunucu ve model Ebru Şallı, kariyeri kadar özel hayatıyla da adından söz ettiriyor. Son dönemlerde eşi Uğur Akkuş ile sık sık magazin gündeminde yer alan Ebru Şallı, bu kez sosyal medya paylaşımıyla çok konuşuldu.

Sosyal medyayı aktif kullanan Şallı, Harun Tan ile yaptığı evlilikten dünyaya gelen oğlu Beren Tan ile verdiği bir pozu Instagram sayfasında yayınladı. Kısa sürede binlerce beğeni alan paylaşımda 19 yaşındaki Beren Tan'ın son hali dikkat çekti.

Tan, sosyal medya kullanıcıları tarafından adeta iltifat yağmuruna tutuldu. Beren Tan için "Ay maşallah, çıkarmayın dışarı", "Bu nasıl bir yakışıklılık", "Maşallah çok yakışıklı" yorumları yapıldı.