MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Ebru Şallı'nın oğlu sosyal medyayı salladı! 'Bu nasıl yakışıklılık?'

Ebru Şallı'nın oğlu sosyal medyayı salladı! 'Bu nasıl yakışıklılık?'

10.12.2022 07:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dönemlerde eşi Uğur Akkuş ile sık sık magazin gündeminde yer alan Ebru Şallı, bu kez sosyal medya paylaşımıyla çok konuşuldu. Şallı, Harun Tan ile yaptığı evlilikten dünyaya gelen oğlu Beren Tan ile verdiği bir pozu Instagram sayfasında yayınladı. Şallı'nın "Berom" diye seslendiği oğlu, yakışıklılığıyla sosyal medyada gündem oldu.

Ünlü sunucu ve model Ebru Şallı, kariyeri kadar özel hayatıyla da adından söz ettiriyor. Son dönemlerde eşi Uğur Akkuş ile sık sık magazin gündeminde yer alan Ebru Şallı, bu kez sosyal medya paylaşımıyla çok konuşuldu.

316806056_809899306976004_4043698359914571185_n

Sosyal medyayı aktif kullanan Şallı, Harun Tan ile yaptığı evlilikten dünyaya gelen oğlu Beren Tan ile verdiği bir pozu Instagram sayfasında yayınladı. Kısa sürede binlerce beğeni alan paylaşımda 19 yaşındaki Beren Tan'ın son hali dikkat çekti.

318484761_457703249774227_2772731522002523207_n

Tan, sosyal medya kullanıcıları tarafından adeta iltifat yağmuruna tutuldu. Beren Tan için "Ay maşallah, çıkarmayın dışarı", "Bu nasıl bir yakışıklılık", "Maşallah çok yakışıklı" yorumları yapıldı.

Ekran görüntüsü 2022-12-10 074641

ÜNLÜLERİN ÇOCUKLARI

Sinema, müzik ve TV dünyasının ünlülerinin çocukları da kelimenin tam anlamıyla göz önünde büyüyor. Her ne kadar bazıları bebeklik yıllarından beri kamera karşısında olsa da bazılarının varlığını bile tesadüfen öğreniyor bu ünlülerin hayranları. İşte sosyal medya paylaşımlarıyla müzik, sinema ve ekran dünyasının ünlülerinin çocukları.
Ebru Gündeş ve kızı Alara
Tamer Karadağlı ve Arzu Balkan’ın kızları Zeyno
Nilüfer ve kızı Ayşe Nazlı
Onur Saylak ve Tuba Büyüküstün'ün ikizleri
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
Ebru Şallı Model Uğur Akkuş yaşında

En Çok Okunan Haberler

Benzin ve motorin fiyatları gerilemeye devam ediyor!

Benzin ve motorin fiyatları gerilemeye devam ediyor!

Maradona'nın yaptığını yapmak istiyor! Messi, Arjantin'i yarı finale taşıdı

Maradona'nın yaptığını yapmak istiyor! Messi, Arjantin'i yarı finale taşıdı

Zelenskiy gece saatlerinde açıkladı: Kenti fiilen yok ettiler

Zelenskiy gece saatlerinde açıkladı: Kenti fiilen yok ettiler

Bu kuralı kimse bilmiyor! Evde kalmak için bunu yapınca...

Bu kuralı kimse bilmiyor! Evde kalmak için bunu yapınca...

Akşener'den Erdoğan'ın sözüne gönderme

Akşener'den Erdoğan'ın sözüne gönderme

Messi'nin attırdığı gol sonrası tüyler diken diken oldu!

Messi'nin attırdığı gol sonrası tüyler diken diken oldu!

İlginizi Çekebilir

Piyango ona vurdu! Sakladığı biletin yerini unutunca...

Piyango ona vurdu! Sakladığı biletin yerini unutunca...

Kelle paçadan sonra yeni favorisi: Dünyanın en sağlıklı besini

Kelle paçadan sonra yeni favorisi: Dünyanın en sağlıklı besini

Havalı görünmek isteyenler buraya! Kalitesi ve şıklığıyla göz dolduran saatleri sizin için seçtik

Havalı görünmek isteyenler buraya! Kalitesi ve şıklığıyla göz dolduran saatleri sizin için seçtik

Dünya bunu konuşuyor! Covid-19'un yeni varyantı: 'BQ1'

Dünya bunu konuşuyor! Covid-19'un yeni varyantı: 'BQ1'

Duyduğu soru karşısında sinirlendi! ""Kocamın gay olduğunu bilerek..."

Duyduğu soru karşısında sinirlendi! ""Kocamın gay olduğunu bilerek..."

İşte 2022 yılına damga vuran o akıllı telefonlar!

İşte 2022 yılına damga vuran o akıllı telefonlar!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.