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Edirne'de sağanak etkili oldu

02.09.2022 18:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Edirne'de sağanak etkili oldu

EDİRNE (AA) - Edirne'de sağanak, hayatı olumsuz etkiledi.

Kentte akşam saatlerinde gök gürültülü sağanak başladı.

Kısa sürede etkisi gösteren yağış nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.

Vatandaşlar yağmurdan korunmak için iş yerlerinin tentelerinin altına sığındı.

Emniyet Müdürlüğü ekipleri sürücüleri dikkatli olmaları yönünde uyardı.

Hava sıcaklığının 22 derece ölçüldüğü kentte sağanağın aralıklarla devam etmesi bekleniyor.

Edirne'de sağanak etkili oldu

Edirne'de sağanak etkili oldu

Edirne'de sağanak etkili oldu

Edirne'de sağanak etkili oldu

Edirne'de sağanak etkili oldu

Edirne'de sağanak etkili oldu

Edirne'de sağanak etkili oldu

Edirne'de sağanak etkili oldu

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Anahtar Kelimeler:
Edirne sağanak yağış

Edirne Namaz Vakitleri 2 Eylül Cuma

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Sabah
06:33
Öğle
13:19
İkindi
16:59
Akşam
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