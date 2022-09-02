EDİRNE (AA) - Edirne'de sağanak, hayatı olumsuz etkiledi.
Kentte akşam saatlerinde gök gürültülü sağanak başladı.
Kısa sürede etkisi gösteren yağış nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.
Vatandaşlar yağmurdan korunmak için iş yerlerinin tentelerinin altına sığındı.
Emniyet Müdürlüğü ekipleri sürücüleri dikkatli olmaları yönünde uyardı.
Hava sıcaklığının 22 derece ölçüldüğü kentte sağanağın aralıklarla devam etmesi bekleniyor.
Edirne'de sağanak etkili oldu
Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz