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    4. Eğlenmek için gitmişlerdi kabusa döndü! Metrelerce derin çukuru görmeyince içine düştü... Diri diri gömülen adam hayatını kaybetti

    Eğlenmek için gitmişlerdi kabusa döndü! Metrelerce derin çukuru görmeyince içine düştü... Diri diri gömülen adam hayatını kaybetti

    07.12.2023 14:43 | Son Güncelleme:
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    25 yaşındaki Josh Taylor, Avustralya'nın Queensland kıyısı açıklarındaki Bribie Adası'nda arkadaşları ve ailesiyle birlikte parti yapıyordu. Eğlence anında grubun domuz pişirmek için açtığı metrelerce derinlikteki çukuru fark etmeyen Taylor, diri diri kuma gömüldükten sonra hayatını kaybetti.

    MYNET-DIŞ HABERLER 25 yaşındaki Josh Taylor isimli bir adam ailesi ve arkadaşlarıyla parti yaptığı sırada domuz pişirmek için kuma açtıkları metrelerce derinlikte çukura düştü. MailOnline'ın haberine göre, Josh diri diri gömüldüğü kum havuzunda çıkartıldıktan sonra hastaneye kaldırıldı. Tüm tedavilere rağmen Josh'un hayatını kaybettiği ifade edildi.

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    "AYAKLARINI BİLE GÖREMEDİM"

    İsmi sadece Nathan olarak açıklanan bir görgü tanığı, "Ayağı takıldı ve dengesini kaybederek çukura düştü. Çılgınca yardım istedik ama bir anda kumlar üzerine doğru düşmeye başladı. Deliğin olduğu yere gittiğimde ayaklarını bile göremedim. Öylesine derine gömülmüştü. Kazmaya başladık ama onu kurtarmamız zaman aldı" dedi.

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    Anahtar Kelimeler:
    Avustralya Çukur
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