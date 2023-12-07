Eğlenmek için gitmişlerdi kabusa döndü! Metrelerce derin çukuru görmeyince içine düştü... Diri diri gömülen adam hayatını kaybetti

İsmi sadece Nathan olarak açıklanan bir görgü tanığı, "Ayağı takıldı ve dengesini kaybederek çukura düştü. Çılgınca yardım istedik ama bir anda kumlar üzerine doğru düşmeye başladı. Deliğin olduğu yere gittiğimde ayaklarını bile göremedim. Öylesine derine gömülmüştü. Kazmaya başladık ama onu kurtarmamız zaman aldı" dedi.