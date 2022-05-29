Elazığ'da "renkli" festival! Öğrenciler boya atarak eğlendiler

FÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Yılmaz, “Fırat Fest etkinliklerimiz devam ediyor. Color Fest çerçevesinde ilk olarak Emrah Güllü konseri, ardından da DJ Onur Yıldız performansı gerçekleştirildi. Öğrencilerimize yönelik sosyal etkinliklerimizi artırarak devam ettirmek istiyoruz. Öğrenci odaklı bir üniversiteyiz, en önemlisi araştırma üniversitesiyiz. Sınav dönemi öncesinde öğrencilerimizin motivasyonlarını artırmak istiyoruz. İnşallah bundan sonraki süreçte de etkinliklerimiz devam edecek” dedi.

Festivale katılan öğrenciler, ilk defa bu kadar eğlenceli bir etkinliğe katıldıklarını söyleyerek, FÜ’nün bu yıl etkinliklerini çok fazla artırdığını, bundan dolayı mutlu olduklarını belirttiler. (İHA)