Endonezya'da domuz eti yemeden önce besmele çeken fenomen 2 yıl hapis cezasına çarptırıldı! Tepkiler çığ gibi büyüdü

TikTok'ta 2 milyonu aşkın takipçisi bulunan fenomen isim Hint Bollywood filmlerine olan sevgisi nedeniyle Hint adını benimseyen Lina Lutfiawati ismini aldı. Asıl adı Lina Mukherjee olan fenomen isim TikTok'ta milyonlarca izlenmeye ulaşan gönderisinin sonrasında bir kez daha gündem yarattı. Bali'de tatil yaptığı sırada tadını merak ettiği için domuz eti yemeye karar verdiğini dile getiren Lina bu anları da sosyal medyadan paylaştı.
Elindeki domuz derisini yemeden önce "Bismilllah" diyerek besmele çeken kadın tepkilere neden oldu. Şikayet üzerine Lina hakkında "nefret dolu bilgiyi yaymak ve etnik köken, din ve ırk üzerinde düşmanlık oluşturmak" suçlarından soruşturma açıldı.
Fenomen isim 2 yıl hapis cezasına ve 16 bin 245 ABD Doları (yaklaşık 439 bin 375 TL) para cezasına çarptırıldı.
Duruşmanın ardından Lina gazetecilere verdiği demeçte, karara şaşırdığını söyledi. Yerel haber istasyonu MetroTV'ye konuşan Lina, "Hatalı olduğumu biliyorum ama bu cezayı beklemiyordum" dedi.