Endonezya'da domuz eti yemeden önce besmele çeken fenomen 2 yıl hapis cezasına çarptırıldı! Tepkiler çığ gibi büyüdü

TikTok'ta 2 milyonu aşkın takipçisi bulunan fenomen isim Hint Bollywood filmlerine olan sevgisi nedeniyle Hint adını benimseyen Lina Lutfiawati ismini aldı. Asıl adı Lina Mukherjee olan fenomen isim TikTok'ta milyonlarca izlenmeye ulaşan gönderisinin sonrasında bir kez daha gündem yarattı. Bali'de tatil yaptığı sırada tadını merak ettiği için domuz eti yemeye karar verdiğini dile getiren Lina bu anları da sosyal medyadan paylaştı.