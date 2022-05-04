Erotik sahnelerin aranan yüzüydü! Yeşilçam'ın ateşli yıldızı Sevtap Parman'a bir de şimdi bakın

Yeşilçam yıldızı Sevtap Parman, cesur sahneleri ve pozlarıyla, bir dönem büyük ses getirmişti. Şimdilerde 60 yaşında olan yıldızın yıllar içindeki değişimi, sevenlerini şaşırttı.
İşte Yeşilçam'ın ateşli oyuncusu Sevtap Parman'ın son hali:
''ŞÖYLE BOYNUNDAN BİR ÖPÜVEREYİM''
Yeşilçam yolcuğunda en çok etkilendiği ismin Kadir İnanır olduğunu söyleyen yıldız, şu ifadeleri kullanmıştı: Karşılıklı sahnelerim varsa, Hülya Avşar'ın dediği gibi ben de koşa koşa giderdim sete. E, Kadir İnanır'ı izleyerek büyümüşsün. Sonra onunla film yapıyorsun.
İç geçiriyorsun tabii. “Şöyle boynundan bir öpüvereyim” diyorsun. Evet, profesyonel olmalıyız oyuncular olarak. Ama bir de gerçekler var. Biz çok duygusal insanlarız.
''ALLAH'IN VERDİĞİ GÜZELLİĞİ KULDAN SAKLAMAM!''
Parman, oyunculuk macerasında erotik sahnelerde yer almasını ise şu sözlerle açıkladı: Meslekte hiçbir tabum olmaz. Allah'ın bana verdiği bu güzelliği kuldan saklamam. Tesettürlü kadını da oynarım, soyunurum da, sevişirim de. Zaten yaptım, yine yaparım. Bir travestiyi de oynamayı isterdim. Keşke öyle bir rol gelse. Bayıla bayıla oynarım.
Yeşilçam'ın en cesur 10 kadını
Sibel Turnagöl
16 yaşında mankenliğe başlayan Sibel Turnagöl, kısa bir süre sonra mankenler kraliçesi seçildi.
Sibel Turnagöl ilk olarak Alinur Velidedeoğlu’nun çektiği ‘‘Pelikan’’ kalemleri reklam filminde oynadı. Ardından da Şerif Gören yönetiminde Kadir İnanır’la başrolünü paylaştığı ‘‘Sen Türkülerini Söyle’’ filmiyle beyazperdeye adım attı. Erken yaşta efsane oyuncu Sadri Alışık'ın oğlu Kerem Alışık ile dünyaevine giren Sibel Turnagöl'ün evliliği uzun sürmedi.
Sevtap Parman
1962 doğumlu olan Sevtap Parman, bir dönem mankenlik yaptı. Erkekçe dergisine verdiği pozlarla ünlü olan Sevtap Parman 'bayan popo' olarak anılmaya başlandı. Yaprak Dökümü, Issızlığın Ortası gibi TV dizileri ve Paramparça, Çağdaş Bir Köle, Sis gibi sinema filmlerinde rol aldı. Bir dönem şarkıcılık da yaptı. Gösterişli fiziğiyle dikkat çeken Sevtap Parman yaşadığı aşklarla da magazin basınının gündeminde uzun bir süre yer aldı.
Oya Aydoğan
1957 İstanbul doğumlu olan Oya Aydoğan bir süre St. Pulcherie Fransız okulunda okudu. Liseyi St. Michel'de bitirdi. 1976 yılında Türkiye Güzeli seçilince de kariyerinin yönü belirlendi. 1976'da sinemaya başlayan Oya Aydoğan 1980'li yıllarda sahnelerde de boy gösterdi.
Yaprak Özdemiroğlu
1963 Ankara doğumlu olan Yaprak Özdemiroğlu, müzisyen Atilla Özdemiroğlu'nun kızı. İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Bale Bölümü mezunu olan Yaprak Özdemiroğlu, profesyonel oyunculuğa tiyatro sahnesinde başladı.1981 yılında Yeşilçam'a geçti. Güzel ve kusursuz fiziğiyle dikkat çeken Yaprak Özdemiroğlu, çok sayıda filmde rol aldı.
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