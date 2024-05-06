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Bursa Büyükşehir Belediyesi'nde tartışma yaratan atama! Yeğenini şirkete yönetici yaptı, tepki gelince sosyal medya hamlesi gecikmedi

06.05.2024 13:36
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Bursa Belediye Başkanı Mustafa Bozbey'in yeğenini belediyenin iştiraki olan bir şirkete yönetim kurulu başkanı olarak ataması gündem oldu. Atama haberi Başkan Bozbey'in yeğeni Furkan Bozbey'in yaptığı sosyal medya paylaşımıyla ortaya çıktı. Daha sonra Furkan Bozbey sosyal medya hesabında yaptığı birtakım değişikliklerle de dikkat çekti.

Bursa Büyükşehir Belediyesi'nde tartışma yaratan atama! Yeğenini şirkete yönetici yaptı, tepki gelince sosyal medya hamlesi gecikmedi

AK Parti'den CHP'ye geçen Bursa Büyüşehir Belediyesi son atama haberiyle tartışmaları beraberinde getirdi. Başkan Bozbey'in yönetim kurulu başkanlığına atadığı belirtilen yeğeni Furkan Bozbey de tepkiler üzerine hamle yapmakta gecikmedi.

INSTAGRAM'DAN ÖNCE KENDİ DUYURDU

Furkan Bozbey, Instagram hesabından BURKENT’in yeni yönetim kurulunu ve Mustafa Bozbey’in fotoğraflarını paylaştı. Fotoğrafta kendisi de yer alan Bozbey, “BURKENT yönetimi Bursa’mıza hayırlı olsun” notunu düştü. Bozbey ayrıca biyografi kısmına "BURKENT Yönetim Kurulu Başkanı" unvanını da ekledi.

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Ancak Belediye Başkanı Bozbey'in yeğeninin, Bursa'daki kentsel dönüşüm, imar ve inşaat işlerinden sorumlu belediye iştiraki anonim şirket olan BURKENT'in (Bursa Kent Yapı İmar Bilişim Enerji) yönetim kurulu başkanlığına atanması tepki doğurdu.

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SOSYAL MEDYA HAMLESİ

Sosyal medyadan gelen tepkiler üzerine yeğen Bozbey harekete geçti; hem unvanını biyografi kısmından sildi hem de hesabını gizliye aldı.

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Anahtar Kelimeler:
atama Bursa mustafa bozbey
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