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  4. 70 yaşındaki adam genç kızların uygunsuz fotoğraflarını çekti! Mahkeme serbest bıraktı

70 yaşındaki adam genç kızların uygunsuz fotoğraflarını çekti! Mahkeme serbest bıraktı

06.05.2024 16:14
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Zonguldak'ta iğrenç olay! Kozlu ilçesi sahilinde gençler, 70 yaşındaki bir adamın genç kızların uygunsuz fotoğrafını çektiğini gördü. Ekipler ihbar üzerine harekete geçerek yaşlı adamı gözaltına aldı. Mahkemeye çıkarılan M.A. çıkarıldığı mahkemece serbest bırakıldı. Öte yandan şehrin merkezinde bir taciz olayı daha yaşandı. 2 kadını taciz ettiği iddia edilen Hasan G., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

70 yaşındaki adam genç kızların uygunsuz fotoğraflarını çekti! Mahkeme serbest bıraktı

Zonguldak’ın Kozlu ilçesinde sahilde genç kızların uygunsuz fotoğraflarını çektiği iddia edilen M.A(70) isimli yaşlı adam çıkarıldığı mahkemece serbest bırakıldı.

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GENÇLER FARK ETTİ

Edinilen bilgiye göre olay, hafta sonu Kozlu ilçesinde bulunan sahilde meydana geldi. İddiaya göre, M.A(70) isimli yaşı adam sahilde genç kızların uygunsuz fotoğraflarını çekti. Durumu fark eden gençler hemen polis ekiplerine haber verdi.

KARAKOLA GÖTÜRÜLDÜ

Olay yerine gelen polis ekipleri M.A isimli yaşlı adam ifadesi alınmak üzere karakola getirdi. Karakolda işlemleri tamamlanan M.A isimli yaşlı adam bugün Zonguldak Adliyesine sevk edildi.

SERBEST BIRAKILDI

Adliyede hakim karşısına çıkan M.A isimli yaşlı adam çıkarıldığı mahkemece serbest bırakıldı.

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2 KADINI TACİZ EDEN SAPIK TUTUKLANDI

Öte yandan Zonguldak'ta bir taciz olayı daha yaşandı. Zonguldak’ta 2 kadını taciz ettiği iddia edilen Hasan G., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

CADDE ORTASINDA TACİZ

Olay, geçtiğimiz Cuma günü kent merkezinde meydana geldi. İddiaya göre, Hasan G. isimli şahıs cadde ortasında 2 kadını taciz etti. Yaşanan olay üzerine taciz edilen kadınlar durumu polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri Hasan G.’yi ifadesi alınmak üzere karakola götürdü. Hasan G. karakoldaki işlemlerinin ardından Zonguldak Adliyesine sevk edildi.
Adliyede hakim karşısına çıkan Hasan G. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Beycuma Cezaevine gönderildi. (İHABu içerik Ufuk Dağ tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Gözaltı Zonguldak
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