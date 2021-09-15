Eski Beşiktaşlı futbolcu Dusko Tosic’in eski eşi Jelena Karleusa'dan olay paylaşım

Seksi şarkıcı sosyal medya hesabından yeni fotoğraflar yayınladı.
Güneşlenirken fotoğraflarını koyan Karleusa’nın pembelere bürünmesi dikkat çekti.
JELENA KARLEUSA
Yaptığı açıklama ve paylaştığı fotoğraflarla ülkesi Sırbistan'da olduğu kadar Türkiye'de de gündemden düşmeyen Dusko Tosic'in eşi Jelena Karleusa, bikinili kareleriyle olay yarattı.
Eski Beşiktaşlı Dusko Tosic'in eşi Jelena Karleusa, paylaştığı fotoğraflarla olay yarattı. Pembe bikinili iki karesini yayınlayan Sırp şarkıcıya, kısa sürece yüzlerce mesaj yağdı.
Beşiktaş taraftarının "Yenge" diye hitap ettiği Sırp şarkıcı, her paylaşımıyla gündem olmaya devam ediyor.
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