Eski yetişkin film yıldızı Mia Khalifa kalçasını kaldıran elbisesiyle poz verdi! Fiyatı dudak uçuklattı

Yetişkin film yıldızı olarak tüm dünyada geniş bir hayran kitlesine ulaşmayı başaran Mia Khalifa, sektörün sertliğinden söz ederek kendi isteğiyle emekliliğe ayrıldığını söylemişti. Film setlerine ara verdikten sonra sosyal medyada daha aktif hale gelen Khalifa, sık sık hesaplarından seksi pozlarını paylaşıyor. Son olarak eski yetişkin film yıldızı 27 milyon hayranına pahalı bir kalça arttırıcı elbise hakkında moda tavsiyesi almak için Instagram'a gitti.

YORUM YAĞMURUNA TUTULDU

Lübnanlı yetişkin film yıldızı Khalifa, tavandan yere kadar aynalarla çevrili bir soyunma odasında çekilen bir selfiesini yayınladı. Popüler isim pozunda kalçasını göstererek elbisenin vücudunu sardığını ve hatlarını belirginleştirdiğini ifade etti. Elbiseyi denediği iki gönderisini Instagram hesabından paylaşan Khalifa, "Bu tür sahte bir güvene fiyat koyamazsınız.” notunu ekledi.