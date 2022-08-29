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Eski yetişkin film yıldızı Mia Khalifa kalçasını kaldıran elbisesiyle poz verdi! Fiyatı dudak uçuklattı

29.08.2022 10:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Eski yetişkin film yıldızı Mia Khalifa sosyal medya paylaşımları sayesinden adından söz ettirmeye devam ediyor. Yaz başından itibaren dünyanın popüler noktalarında tatil yaptığı kareleri paylaşan Khalifa bu kez 27 milyon takipçisinden moda tavsiyesi almak istedi. Ancak fenomen ismin tercih ettiği kıyafetin fiyatı dudak uçuklattı.

Yetişkin film yıldızı olarak tüm dünyada geniş bir hayran kitlesine ulaşmayı başaran Mia Khalifa, sektörün sertliğinden söz ederek kendi isteğiyle emekliliğe ayrıldığını söylemişti. Film setlerine ara verdikten sonra sosyal medyada daha aktif hale gelen Khalifa, sık sık hesaplarından seksi pozlarını paylaşıyor. Son olarak eski yetişkin film yıldızı 27 milyon hayranına pahalı bir kalça arttırıcı elbise hakkında moda tavsiyesi almak için Instagram'a gitti.

YORUM YAĞMURUNA TUTULDU

Lübnanlı yetişkin film yıldızı Khalifa, tavandan yere kadar aynalarla çevrili bir soyunma odasında çekilen bir selfiesini yayınladı. Popüler isim pozunda kalçasını göstererek elbisenin vücudunu sardığını ve hatlarını belirginleştirdiğini ifade etti. Elbiseyi denediği iki gönderisini Instagram hesabından paylaşan Khalifa, "Bu tür sahte bir güvene fiyat koyamazsınız.” notunu ekledi.
29 yaşındaki ikinci video için takipçilerine anket yaptı ve hayranlarının elbisenin 7.000 dolar (yaklaşık 127 bin TL) değerinde olup olmadığını öğrenmek istedi. Sosyal medya kullanıcılarından bir gönderisine eğlenceli bir şekilde “BLL’den (Brezilya kalça kaldırma ameliyatı) daha ucuz” yorumu yaptı.
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Anahtar Kelimeler:
sosyal medya Mia Khalifa
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