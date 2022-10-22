Eski yetişkin film yıldızı Mia Khalifa, seksi dansıyla büyüledi! Geceliğiyle twerk yaptığı anlar sosyal medyada gündem oldu

Dünyaca ünlü yetişkin film yıldızı Mia Khalifa geçtiğimiz yıllarda sektörün sertliğinden şikayet ederek kendi isteğiyle emekliliğe ayrıldığını duyurmuştu. Yetişkin film kariyerine son verdikten sonra sosyal medya hesapları üzerinden hayranlarıyla etkileşimine devam eden Khalifa, Instagram’daki milyonlarca takipçisiyle seyahatlerinden kesitleri paylaşıyor. Son olarak Fas’ın Amanjena kentine giden Khalifa sevenleriyle eğlenceli bir dans videosu paylaştı.
SOSYAL MEDYADAN BEĞENİ YAĞDI
Sosyal medyada 29 yaşındaki fenomen isim hayranlarıyla pembe dantel detaylı mavi gecelik takımıyla kamera karşısına geçen Khalifa dans ettiği anları yayınladı. Geceliğiyle twerk yapan Khalifa hayranlarını büyüledi. 106 bin beğeniye ulaşan gönderisinde Lübnan asıllı Amerikalı isim, iç çamaşırını göstermek için kıyafetini kaldırdı ve kendisine güldü.
Sosyal medya kullanıcıları fenomen ismin gönderisini adeta yorum yağmuruna tuttu. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, “Bu harika. Çok eğlenceli” yorumunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, “Yetişkin film sektörüne geri dönmelisin. Sensiz oralar çok sıkıcı” yorumunu yaptı.