Eski yetişkin film yıldızı Mia Khalifa, tatile doyamadı! Bikinili pozlarına beğeni yağdı

Avrupa’nın popüler lokasyonlarını gezdikten sonra yaz tatilini başlatan Khalifa ilk olarak lüks teknesiyle erkek arkadaşıyla tatile çıkmıştı. Ardından ise yakın bir grup arkadaşıyla tatiline devam eden güzel isim, milyonlarca takipçisi bulunan sosyal medya hesabından peşi sıra cesur pozlarını paylaşmıştı. Geçtiğimiz günlerde lüks teknesinin bir grup erkeğin içinde bulunduğu başka bir tekne tarafından takip edildiğini dile getiren Khalifa, son olarak siyah bikinisiyle boy gösterdi.
BEĞENİ REKORU KIRDI
Sosyal medya hesabından denize girdiği anlarda çekilen pozlarını paylaşan Khalifa’nın gönderisi kısa sürede takipçilerinin dikkatini çekmeyi başardı.
Fenomen isim siyah bikinisini beden kolyeleriyle kombinlediği gönderisine, “Bronz ten, uzun saç! Kendi işime bakıyorum” notunu ekledi.
Karayipler’in Turks ve Caicos Adaları’nda tatiline tam gaz devam eden Khalifa’nın gönderisi kısa sürede 1 milyon 629 bin beğeniye ulaştı. Sevilen ismi hayranları cesur pozlarından dolayı yorum yağmuruna tuttu.
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