Eski yetişkin film yıldızı Mia Khalifa, tatile doyamadı! Bikinili pozlarına beğeni yağdı

Avrupa’nın popüler lokasyonlarını gezdikten sonra yaz tatilini başlatan Khalifa ilk olarak lüks teknesiyle erkek arkadaşıyla tatile çıkmıştı. Ardından ise yakın bir grup arkadaşıyla tatiline devam eden güzel isim, milyonlarca takipçisi bulunan sosyal medya hesabından peşi sıra cesur pozlarını paylaşmıştı. Geçtiğimiz günlerde lüks teknesinin bir grup erkeğin içinde bulunduğu başka bir tekne tarafından takip edildiğini dile getiren Khalifa, son olarak siyah bikinisiyle boy gösterdi.