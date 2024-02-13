Evine misafir kabul etmediğini söyledi! Sosyal medyayı ikiye böldü... 'Şimdiye kadar duyduğum en mantıklı açıklama'

Sosyal medyada bebeği henüz 10 aylık olduğu için evine misafir kabul etmek istemeyen bir kadının TikTok paylaşımı gündem yarattı. Salgın nedeniyle tedirginlik yaşadıklarını ifade eden genç kadın, "Bebekli insanların evlerine misafir kabul etmeme olayını normalleştirebilir miyiz? Ben kendi adıma söylüyorum ben evime misafir kabul etmiyorum. Etmeme sebebim de şu: Benim bebeğim 10 aylık ve dışarıda çok ciddi salgın bir hastalık var. Biz bu hastalığı geçirdik ve gerçekten çok kötüydü. Haftalarca perişan olduk. Bu sebeple evime misafir kabul etmiyorum" dedi.
Çocuğunun yanına yabancı bir kişinin yaklaşmasının istemediğini ifade eden genç kadın, "Bebeğimin elini ve yüzünü öpüyorlar. 'Benim çocuğumla temas kurma öpme. Ben bundan rahatsızlık duyuyorum' dediğinde de 'Ne var bizim de çocuklarımız oldu' cevabını veriyorlar. Senin çocuklarının bağışıklığı yüksek olabilir. Benim çocuğum öyle değil belki de. Ben bu riski göze almak istemiyorum. Evime misafir kabul etmiyorum ve çocuğumla yabancı birinin temas kurmasını istemiyorum" ifadelerini kullandı.
Sosyal medyada gündem yaratan ifadeler kullanıcılar arasında tartışmaya neden oldu. Bazı kullanıcılar hareketi Türk misafirperverliğine aykırı bulurken bazıları ise özellikle koronavirüs salgınından sonra hak verdiklerini dile getirdi.
Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Bebekleri fazla korumak büyüdüklerinde mikroplara daha açık hale gelmelerine neden olur" yorumunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Misafire gelme ya da kabul etmiyorum demek bence büyük bir saygısızlık" yorumunu yaptı. Üçüncü bir sosyal medya kullanıcısı ise, "Şimdiye kadar duyduğum en mantıklı açıklama" yorumunda bulundu.