Evine misafir kabul etmediğini söyledi! Sosyal medyayı ikiye böldü... 'Şimdiye kadar duyduğum en mantıklı açıklama'

Çocuğunun yanına yabancı bir kişinin yaklaşmasının istemediğini ifade eden genç kadın, "Bebeğimin elini ve yüzünü öpüyorlar. 'Benim çocuğumla temas kurma öpme. Ben bundan rahatsızlık duyuyorum' dediğinde de 'Ne var bizim de çocuklarımız oldu' cevabını veriyorlar. Senin çocuklarının bağışıklığı yüksek olabilir. Benim çocuğum öyle değil belki de. Ben bu riski göze almak istemiyorum. Evime misafir kabul etmiyorum ve çocuğumla yabancı birinin temas kurmasını istemiyorum" ifadelerini kullandı.