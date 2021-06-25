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  4. Evlerini müzeye çevirdiler! Her yıl binlerce turisti evlerinde ücretsiz ağırlıyorlar

Evlerini müzeye çevirdiler! Her yıl binlerce turisti evlerinde ücretsiz ağırlıyorlar

25.06.2021 12:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa’da yaşayan bir aile, doğal güzelliği ve şelalesi bulunan köye ziyarete gelen binlerce turisti antika eşyalarla adeta müzeye çevirdikleri evlerinde misafir edip, hiçbir ücret talep etmiyor.

Özellikle Arap turistler Köse ailesinin evlerinde geçmişe yolculuk yapıyor. Her gelen turist fotoğraf çektirdikleri Köse ailesine güzel mesajlar bırakırken, bugüne kadar 56 tane anı defteri biriktirildi.

Turistlere evlerinin kapılarını açıyorlar

Kestel ilçesinin Saitabat köyünde yaşayan Köse ailesi, dedelerinden kalan ve köyden topladıkları antika eşyalarla evlerini müzeye çevirdi.

Turistlere evlerinde bulunan antikaları tanıtıp gönüllü turizm elçiliği yapıyorlar.
Evin bir köşesini Arap turistlerin evlerinde çektiği fotoğraflarla donatan aile, köylerini ve ülkemizi tanıtmak için çalışıp herkesin takdirini kazanıyor.
Ayrıca yazdıkları notun yanına da hediye olarak ülkelerinin para biriminden yapıştırıyorlar. Aile, bu zamana kadar 56 tane defteri dolduran turistlerin yazdığı notları ve para birimlerini hatıra olarak saklıyor.
Evin bir köşesini Arap turistlerin evlerinde çektiği fotoğraflarla donatan aile, köylerini ve ülkemizi tanıtmak için çalışıp herkesin takdirini kazanıyor.
Atalarından kalan ve çevrelerinden topladıkları eşyalarla evlerini antika dükkanına çevirdiklerini ifade eden Sevgi Köse, "Saitabat köyünde yaşıyoruz. Burası atadan kalan evimiz. Bizim bu evimize ilk Araplar 15 yıl önce babamın yanına gelmiş. Babam turistlere bal ikram etmiş. Bu turistler her yıl ziyarete gelmeye devam etmişler. Bizim evimize her yıl Arap turist gelmeye başladı. Biz burada onları ağırlayıp meyve ve çay ikramında bulunuyoruz. Evimizdeki antika eşyaları tanıtıp kültürümüzü anlatıyoruz. Arap turistlerden hiç bir ücret talep etmiyoruz. Onlar da burada geçirdikleri güzel zamanlarını ve memnuniyetlerini evimizde bulunan deftere yazıyorlar. Bu zamana kadar 56 tane defterimiz doldu. Turistler notun yanında kendi ülkelerinin para birimlerini de yapıştırıyorlar. Biz bunların hepsini saklıyoruz. Biz ülkemizi ve köyümüzü turistlere tanıtmaktan büyük keyif alıyoruz" dedi.
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Anahtar Kelimeler:
Bursa
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