Evlerini müzeye çevirdiler! Her yıl binlerce turisti evlerinde ücretsiz ağırlıyorlar

Kestel ilçesinin Saitabat köyünde yaşayan Köse ailesi, dedelerinden kalan ve köyden topladıkları antika eşyalarla evlerini müzeye çevirdi.

Atalarından kalan ve çevrelerinden topladıkları eşyalarla evlerini antika dükkanına çevirdiklerini ifade eden Sevgi Köse, "Saitabat köyünde yaşıyoruz. Burası atadan kalan evimiz. Bizim bu evimize ilk Araplar 15 yıl önce babamın yanına gelmiş. Babam turistlere bal ikram etmiş. Bu turistler her yıl ziyarete gelmeye devam etmişler. Bizim evimize her yıl Arap turist gelmeye başladı. Biz burada onları ağırlayıp meyve ve çay ikramında bulunuyoruz. Evimizdeki antika eşyaları tanıtıp kültürümüzü anlatıyoruz. Arap turistlerden hiç bir ücret talep etmiyoruz. Onlar da burada geçirdikleri güzel zamanlarını ve memnuniyetlerini evimizde bulunan deftere yazıyorlar. Bu zamana kadar 56 tane defterimiz doldu. Turistler notun yanında kendi ülkelerinin para birimlerini de yapıştırıyorlar. Biz bunların hepsini saklıyoruz. Biz ülkemizi ve köyümüzü turistlere tanıtmaktan büyük keyif alıyoruz" dedi.