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    4. Evlilik sorusu vatandaşı ikiye böldü! Evliler mi mutlu bekarlar mı? Araştırma sonucu ezber bozdu

    Evlilik sorusu vatandaşı ikiye böldü! Evliler mi mutlu bekarlar mı? Araştırma sonucu ezber bozdu

    04.03.2024 08:46
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    Değişen çağ koşullarıyla birlikte evliliğe bakış açısı da zaman içinde büsbütün değişti. Kimileri aradığı kişiyi bulup bir an önce evlenmeye can atarken kimileri ise 'sultanlık' olarak gördüğü bekarlığın tadını çıkarıyor. Peki evliler mi daha mutlu bekarlar mı? Amerika'da yapılan bir araştırma bu sorunun aslında tuzak olduğunu ortaya koydu! Vatandaşın yanıtı ise çoğunlukla aynı. Ama evliliğe ve bekarlığa farklı bakanların sayısı da az değil...

    Kimi yıllarca evli olup ne kadar mutlu olduğundan söz etti, kimiyse bekarlığı yerlere göklere sığdıramadı! Evlilik için herkes farklı bir düşünceye sahip ancak son araştırma evlilikle mutluluğun hatta sağlığın ilgisi olmadığını ortaya koydu. Mikrofon uzatılan birçok kişi bekarlığın özgürlüğünü vurguladı. Yine de mutluluğu evlilikte bulanlar da var.Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

    ChefGPT

    EVLİLER Mİ DAHA MUTLU BEKARLAR MI?

    ARAŞTIRMA SONUCU: İKİSİ BAĞLANTILI DEĞİL

    ARAŞTIRMA SONUCU: İKİSİ BAĞLANTILI DEĞİL

    Kaliforniya Üniversitesi evlilikte mutluluğun ve sağlığın ilgisi olup olmadığını araştırırken "Evliler mi daha mutlu yoksa bekarlar mı?" sorusunun da yanıtını aradı. Haber Global'in aktardığı araştırma sonucuna göre evliliğin mutlulukla ilgisi olmadığı ortaya çıktı; yani evlilik insanları bekarlıktan daha mutlu ya da sağlıklı yapmıyor.

    "ÇOK YIPRATIYOR, YAŞLANDIRIYOR"

    "ÇOK YIPRATIYOR, YAŞLANDIRIYOR"

    Mikrofon uzatılan vatandaşlardan "Evlilik insanı yıpratan, yaşlandıran, yoran, çok sorumluluk yükleyen bir şey", "Her türlü bekarlık sultanlıktır ağabey!" gibi yorumlar geldi.

    EVLİLERDEN DAHA MUTLULAR!

    EVLİLERDEN DAHA MUTLULAR!

    Bilim insanları evli kişilerin ve hiçbir zaman evlenmemiş insanların fiziksel ve zihinsel sağlıklarını inceledi. Bekar insanların evliler kadar ve hatta bazen evlilerden daha mutlu olduğu ortaya çıktı.

    "EVLİLİK AŞKI ÖLDÜRÜYOR"

    "EVLİLİK AŞKI ÖLDÜRÜYOR"

    Yine vatandaşlardan gelen yorumlardan bazıları şöyle oldu:

    - Evlilik bir yere bağlıyor insanı.

    - Bekarlık sultanlık yani, daha iyi.

    - Bekarlar daha mutlu çünkü evlilik aşkı öldürüyor.

    - Ben 10 yıllık evliyim, çok da mutluyum. Bekarken hiç mutlu değildim, çok şükür.

    - Daha bugün dedim ki 'Keşke hiç evlenmeseydim!'

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    evlilik araştırma bekar evlenmek evli mutluluk
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