Evlilik sorusu vatandaşı ikiye böldü! Evliler mi mutlu bekarlar mı? Araştırma sonucu ezber bozdu

Kimi yıllarca evli olup ne kadar mutlu olduğundan söz etti, kimiyse bekarlığı yerlere göklere sığdıramadı! Evlilik için herkes farklı bir düşünceye sahip ancak son araştırma evlilikle mutluluğun hatta sağlığın ilgisi olmadığını ortaya koydu. Mikrofon uzatılan birçok kişi bekarlığın özgürlüğünü vurguladı. Yine de mutluluğu evlilikte bulanlar da var.Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

