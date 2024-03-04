Evlilik sorusu vatandaşı ikiye böldü! Evliler mi mutlu bekarlar mı? Araştırma sonucu ezber bozdu

Kimi yıllarca evli olup ne kadar mutlu olduğundan söz etti, kimiyse bekarlığı yerlere göklere sığdıramadı! Evlilik için herkes farklı bir düşünceye sahip ancak son araştırma evlilikle mutluluğun hatta sağlığın ilgisi olmadığını ortaya koydu. Mikrofon uzatılan birçok kişi bekarlığın özgürlüğünü vurguladı. Yine de mutluluğu evlilikte bulanlar da var.
Kaliforniya Üniversitesi evlilikte mutluluğun ve sağlığın ilgisi olup olmadığını araştırırken "Evliler mi daha mutlu yoksa bekarlar mı?" sorusunun da yanıtını aradı. Haber Global'in aktardığı araştırma sonucuna göre evliliğin mutlulukla ilgisi olmadığı ortaya çıktı; yani evlilik insanları bekarlıktan daha mutlu ya da sağlıklı yapmıyor.
Mikrofon uzatılan vatandaşlardan "Evlilik insanı yıpratan, yaşlandıran, yoran, çok sorumluluk yükleyen bir şey", "Her türlü bekarlık sultanlıktır ağabey!" gibi yorumlar geldi.
Bilim insanları evli kişilerin ve hiçbir zaman evlenmemiş insanların fiziksel ve zihinsel sağlıklarını inceledi. Bekar insanların evliler kadar ve hatta bazen evlilerden daha mutlu olduğu ortaya çıktı.
Yine vatandaşlardan gelen yorumlardan bazıları şöyle oldu:
- Evlilik bir yere bağlıyor insanı.
- Bekarlık sultanlık yani, daha iyi.
- Bekarlar daha mutlu çünkü evlilik aşkı öldürüyor.
- Ben 10 yıllık evliyim, çok da mutluyum. Bekarken hiç mutlu değildim, çok şükür.
- Daha bugün dedim ki 'Keşke hiç evlenmeseydim!'