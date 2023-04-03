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Fenerbahçe Beşiktaş maçının ardından Rıdvan Dilmen: Lig bitmiştir!

03.04.2023 09:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Süper Lig'in 27'nci hafta karşılaşmasında ezeli rakiplerden Fenerbahçe sahasında Beşiktaş ile karşı karşıya geldi. Siyah beyazlı ekip rakibini 4-2 mağlup ederken, alınan bu mağlubiyetin yankıları sürüyor. TV 8.5 ekranlarında yorumculuk yapan Rıdvan Dilmen de karşılaşmanın ardından çarpıcı açıklamalarda bulundu. İşte detaylar...

Spor Toto Süper Lig'in 27. haftası unutulmayacak bir mücadeleye sahne oldu. Haftanın maçında Fenerbahçe sahasında Beşiktaş'ı konuk etti. Tarihi karşılaşmada konuk ekip Beşiktaş, rakibini 4-2 mağlup etmeyi başardı.

Karşılaşmanın ardından tecrübeli yorumcu Rıdvan Dilmen, TV 8.5 ekranında yayınlanan Yüzde Yüz Futbol programında karşılaşmayı değerlendirirken, oldukça dikkat çeken ifadeler kullandı.

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İŞTE RIDVAN DİLMEN'İN O SÖZLERİ

"BEŞİKTAŞ GALİBİYETİ HAK ETTİ" 

"BEŞİKTAŞ GALİBİYETİ HAK ETTİ" 

"Aynı Rıza Çalımbay döneminde olan 4-3'lük maç gibi oldu. Beşiktaş'ı canı gönülden kutlarım. Hak ettikleri bir galibiyet oldu. 10 kişi kalıyorsunuz, rakibiniz penaltı atıyor ve kaçırıyor. Dönüyorsunuz 10 kişiyle Kadıköy'de 4 gol atıp kazanıyorsunuz."

"BÜYÜK MAÇLARIN HEPSİNDE SIKINTI YAŞADI" 

"BÜYÜK MAÇLARIN HEPSİNDE SIKINTI YAŞADI" 

"Daha ilk hafta 'Fenerbahçe büyük maç zor kazanır' dediğim zaman Fenerbahçeliler'den tepki görmüştüm. Jesus alışık olduğumuz bir oyun oynatmıyor. Büyük maç diyebileceğimiz her maçta sıkıntı yaşadı Fenerbahçe."

"HOCA KAÇMAYIN DİYORDUR"

"HOCA KAÇMAYIN DİYORDUR"

"Fenerbahçe bugün 4 gol yedi, hiçbirinde kalecinin hatası yok. Arda Güler, Beşiktaş'a bu kadar yetti. Sezonun en iyi oyuncusu Ferdi de bugün kötüydü. Samet de Szalai de süratli olmadıkları için geri kaçma refleksleri oluyor. Hoca da geri kaçmayın diyor, belli."

"SAVUNMANDA USAIN BOLT YOK"

"SAVUNMANDA USAIN BOLT YOK"

"Çizgi halinde savunma yapmak ne demektir? İlk yarı Aboubakar'ın arkaya kaçtığı pozisyonda kendi yarı alanında oyuncu yok. Senin savunmanda Usain Bolt da yok. Fenerbahçe'nin bu sezon yediği 27 golün çoğu bu şekilde. Beşiktaş'ın kaçırdığı net pozisyonlar da var."

"BÜYÜK MAÇLARIN HEPSİNDE SIKINTI YAŞADI" 

"BÜYÜK MAÇLARIN HEPSİNDE SIKINTI YAŞADI" 

"Daha ilk hafta 'Fenerbahçe büyük maç zor kazanır' dediğim zaman Fenerbahçeliler'den tepki görmüştüm. Jesus alışık olduğumuz bir oyun oynatmıyor. Büyük maç diyebileceğimiz her maçta sıkıntı yaşadı Fenerbahçe."

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