Fenerbahçe Beşiktaş maçının ardından Rıdvan Dilmen: Lig bitmiştir!

"HOCA KAÇMAYIN DİYORDUR"

"Fenerbahçe bugün 4 gol yedi, hiçbirinde kalecinin hatası yok. Arda Güler, Beşiktaş'a bu kadar yetti. Sezonun en iyi oyuncusu Ferdi de bugün kötüydü. Samet de Szalai de süratli olmadıkları için geri kaçma refleksleri oluyor. Hoca da geri kaçmayın diyor, belli."