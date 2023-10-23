Fenerbahçe'nin Hatayspor galibiyetinin ardından Erman Toroğlu'ndan Galatasaray kıyaslaması!

"GALATASARAY'DAN ÖNDE" (ERMAN TOROĞLU/SABAH)

"Fenerbahçe'nin bazı oyun alışkanlıkları var. Bunlara çalışmışlar ve uyguluyorlar. Oyunu kenarlara açıyorlar, çabuk yön değiştiriyorlar, rakip bu işlerle uğraşırken araya top sokuyorlar ve hücum eden oyuncuyu destekliyorlar. Yalnız şu var; Fenerbahçe takım ahengi olarak Galatasaray'a göre bir tık önde. Galatasaray'da çok etkili oyuncular var, sahneye çıkınca işi bitiriyorlar. Fenerbahçe takım yükünü her futbolcuya daha fazla dağıtıyor. Maçı kestirmeden bir cümleyle anlatırsak, sarı-lacivertiller hem çaldılar, hem oynadılar. Hatayspor'un onlara karşı gelecek gücü yoktu. Düşünün bu Hatayspor şu ana kadar hiç mağlup olmamış bir takım."