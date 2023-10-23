Fenerbahçe'nin Hatayspor galibiyetinin ardından Erman Toroğlu'ndan Galatasaray kıyaslaması!

Süper Lig'in 9. haftasında Fenerbahçe sahasında Hatayspor'u konuk etti. Karşılaşmanın henüz 39. dakikasında rakibi karşısında 3 farklı üstünlüğü yakalayan Sarı-Lacivertliler oyunun mutlak hakimi olurken karşılaşmada 4-2'lik galibiyetle ayrılmayı başardı.
Aldığı kritik 3 puanla liderliğini sürdüren Fenerbahçe'nin galibiyetinin yankıları sürerken ünlü spor yazarları mücadeleye dair dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu.
"G.Saray’la Fenerbahçe’nin bu sezon kurdukları pahalı ve derin kadrolar, ligde toplamda 18 müsabakada yalnızca 2 puan yitirdi. Tüm cephelerde namağluplar. Ki Avrupa’nın top 10 liginde buna benzer bir ikili istatistik yok. Özellikle ilk devrelerde büyük bir dominasyon kurdular. Ligde oynadıkları 18 ilk yarının (yani 810 dakikanın) toplam skoru 21’e 2... Maçın erken kopmasında başrole Fenerbahçe’nin dinamik orta üçlüsü İsmail-Fred-Szymanski’yi koymak gerek. Fenerbahçe’nin tamamlayamadığı hücumlarda öyle çabuk reaksiyon verdiler ki, Hatay ilk devreyi şut atamadan ve rakip ceza alanına giremeden bitirdi. Ancak bununla da yetinmiyorlar, ofansta da canlılar: Dün Szymanski ve İsmail ikişer, Fred de bir golün içindeydiler."
"Fenerbahçe orkestrası her enstrümanından en iyi sesi almaya devam ediyor. Sistem tıkır tıkır işliyor. Coşku ve istek üst seviyede devam ediyor. Bir de buna ekstra bireysel kaliteler de katılınca ortaya sürekli kazanabilen bir F.Bahçe çıkıyor. Takım o hale gelmiş durumda ki Livakovic dışında her oyuncu yüzde 100 performansıyla oynuyor. Bunun sahaya yansıması da mükemmel görüntüler ortaya çıkartıyor. Forvet hattı geçen seneki gibi tek bir oyuncu üzerinden değil her bölümüyle gole katkı sağlıyor."
"Fenerbahçe'nin bazı oyun alışkanlıkları var. Bunlara çalışmışlar ve uyguluyorlar. Oyunu kenarlara açıyorlar, çabuk yön değiştiriyorlar, rakip bu işlerle uğraşırken araya top sokuyorlar ve hücum eden oyuncuyu destekliyorlar. Yalnız şu var; Fenerbahçe takım ahengi olarak Galatasaray'a göre bir tık önde. Galatasaray'da çok etkili oyuncular var, sahneye çıkınca işi bitiriyorlar. Fenerbahçe takım yükünü her futbolcuya daha fazla dağıtıyor. Maçı kestirmeden bir cümleyle anlatırsak, sarı-lacivertiller hem çaldılar, hem oynadılar. Hatayspor'un onlara karşı gelecek gücü yoktu. Düşünün bu Hatayspor şu ana kadar hiç mağlup olmamış bir takım."
"Fenerbahçe'de benzer tablo hemen hemen her maçta tekrarlanıyor. Fiziki açıdan sağlam, rakibi hırpalayan bir geri dörtlü var. Önlerinde de iki kişilik oynayan tam bir sigorta İsmail Yüksek. Ağır yükü bu oyuncular çekiyor, öndeki kaliteli ayaklar da işi bitiriyor. Ben Tadic ve Fred'i çok iyi tanıdığım için gerçek fizik güçlerinin altında olduklarını her yazımda söylüyorum. Milli maç haftasında Macaristan- Sırbistan müsabakasını izledim. Sırbistan'ın en önemli oyuncusu ve takım kaptanı Tadic, ilk yarı kulübedeydi."
Fenerbahçe her rakibine olduğu gibi Hatayspor'a da "kazanamazsın" duygusunu ilk dakikada verdi, 7'de de gol oldu zaten. Ardından baskıyı devam ettirip, paslarla ördüler sahayı. Örgünün hızı, Hatayspor oyuncularında karar opsiyonunu erteledi sürekli. Hatalı kararlar verdiler, gol yediler. Ofsayta takılan penaltıyla birlikte Fenerbahçe'nin de hızı kesildi, tribünlerin de...