Fenerbahçe'nin Hatayspor galibiyetinin ardından Erman Toroğlu'ndan Galatasaray kıyaslaması!

"FENERBAHÇE TIKIR TIKIR!" (ALİ GÜLTİKEN/SABAH)

"Fenerbahçe orkestrası her enstrümanından en iyi sesi almaya devam ediyor. Sistem tıkır tıkır işliyor. Coşku ve istek üst seviyede devam ediyor. Bir de buna ekstra bireysel kaliteler de katılınca ortaya sürekli kazanabilen bir F.Bahçe çıkıyor. Takım o hale gelmiş durumda ki Livakovic dışında her oyuncu yüzde 100 performansıyla oynuyor. Bunun sahaya yansıması da mükemmel görüntüler ortaya çıkartıyor. Forvet hattı geçen seneki gibi tek bir oyuncu üzerinden değil her bölümüyle gole katkı sağlıyor."