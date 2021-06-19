MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Fenomen Oğuzhan Uğur gönlünü Müjde Uzman'a kaptırdı: Güneşin doğuşu batışı farksız

Fenomen Oğuzhan Uğur gönlünü Müjde Uzman'a kaptırdı: Güneşin doğuşu batışı farksız

19.06.2021 17:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İlk olarak müzisyen kimliği ile tanınan ardıdan Youtube yaptığı 'Pinç' adlı program ile yıldızı parlayan Oğuzhan Uğur gönlünü ünlü oyuncu Müjde Uzman'a kaptırdı. Uğur, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile adeta ilanı aşk etti. İkili birlikte çekindikleri kareyi yayınlayarak altına, 'Güneşin doğuşu batışı farksız' ifadelerini kullandı.

Kıskanç, Terbiyesizim gibi şarkılar ile adından söz ettiren Oğuzhan Uğur daha sonra Youtube platformuna içerikler üretmesiyle ününe ün kattı. Sivri dili ve mizahı ile gündeme gelen fenomen Oğuzhan Uğur bu kez yaşadığı aşk ile çok konuşuldu. Ünlü oyuncu Müjde Uzman ile yeni bir aşka yelken açan Uğur, sosyal medya hesabından birlikte çekindikleri kareyi yayınlayarak ilanı aşk etti...

Yılın aşkı! Oğuzhan Uğur ile Müjde Uzman'dan ilanı aşk!

Youtube platformuna ürettiği içerikler ile adından söz ettiren Oğuzhan Uğur bu kez yaşadığı aşk ile gündeme geldi.

İLANI AŞK ETTİ

İLANI AŞK ETTİ
37 yaşındaki fenomen Oğuzhan Uğur, dün sosyal medya hesabından 36 yaşındaki oyuncu Müjde Uzman ile arabada çektiği bir fotoğrafı paylaşarak ilişkisini ilan etti.

GÖNLÜNÜ GÜZEL OYUNCUYA KAPTIRDI

GÖNLÜNÜ GÜZEL OYUNCUYA KAPTIRDI
Gönlünü güzel oyuncuya kaptıran Oğuzhan Uğur, fotoğrafın altına "Güneşin doğuşu batışından farksız" notunu düştü. Kısa sürede yoğun ilgi gören Uğur'un paylaşımına takipçilerinden yorum ve beğeni yağdı.

YENİ YENGE İLAN EDİLDİ

YENİ YENGE İLAN EDİLDİ
Aynı fotoğrafı Instagram hesabından yayınlayan Müjde Uzman ise "90'lar karışık kaset" yazdı. Çiftin pozunu gören takipçileri ise "Yeni favori çiftim" ve "Yeni yengemiz ile eniştemiz" yorumunu yazdı.

OĞUZHAN UĞUR KİMDİR?

OĞUZHAN UĞUR KİMDİR?
Oğuzhan Uğur, 29 Ocak 1984 tarihinde Başkent Ankara'da dünyaya geldi. Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Fotoğraf bölümünde eğitimini tamamlayan Uğur, okul döneminde sergi, belgesel ve kısa film çalışmaları gerçekleştirdikten sonra Osman Sınav ile çalışmaya başladı. 2011 yılında beyaz perdede izleyiciyle buluşan Ağır Abi filminin yönetmenliğini ve senaristliğini yaptı.
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
Müjde Uzman Oğuzhan Uğur
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Bakan Koca, son 24 saat içinde yapılan aşı sayısını açıkladı

Bakan Koca, son 24 saat içinde yapılan aşı sayısını açıkladı

Müge Anlı’nın o dizide oynadığını öğrenen şaşıp kalıyor

Müge Anlı’nın o dizide oynadığını öğrenen şaşıp kalıyor

Bakan Akar'ın büyük sevinci

Bakan Akar'ın büyük sevinci

Tatilciler 2 günlük tatil için Kuşadası'na akın etti

Tatilciler 2 günlük tatil için Kuşadası'na akın etti

Ülkede bir kural hariç "neredeyse her şey serbest"

Ülkede bir kural hariç "neredeyse her şey serbest"

Sevgilisini aldatırken yakalandı! Teknede çok samimi...

Sevgilisini aldatırken yakalandı! Teknede çok samimi...

İlginizi Çekebilir

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Seks için 100 bin dolardan vazgeçti

Seks için 100 bin dolardan vazgeçti

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Annesinden sonra kızı da paylaştı!

Annesinden sonra kızı da paylaştı!

Afrodit sosyal medyaya damga vurdu

Afrodit sosyal medyaya damga vurdu

İhanet iddiası olay olmuştu! Jet hızında boşandılar

İhanet iddiası olay olmuştu! Jet hızında boşandılar

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.