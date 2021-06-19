Fenomen Oğuzhan Uğur gönlünü Müjde Uzman'a kaptırdı: Güneşin doğuşu batışı farksız

Kıskanç, Terbiyesizim gibi şarkılar ile adından söz ettiren Oğuzhan Uğur daha sonra Youtube platformuna içerikler üretmesiyle ününe ün kattı. Sivri dili ve mizahı ile gündeme gelen fenomen Oğuzhan Uğur bu kez yaşadığı aşk ile çok konuşuldu. Ünlü oyuncu Müjde Uzman ile yeni bir aşka yelken açan Uğur, sosyal medya hesabından birlikte çekindikleri kareyi yayınlayarak ilanı aşk etti...

Yılın aşkı! Oğuzhan Uğur ile Müjde Uzman'dan ilanı aşk!

Youtube platformuna ürettiği içerikler ile adından söz ettiren Oğuzhan Uğur bu kez yaşadığı aşk ile gündeme geldi.

İLANI AŞK ETTİ 37 yaşındaki fenomen Oğuzhan Uğur, dün sosyal medya hesabından 36 yaşındaki oyuncu Müjde Uzman ile arabada çektiği bir fotoğrafı paylaşarak ilişkisini ilan etti.

GÖNLÜNÜ GÜZEL OYUNCUYA KAPTIRDI Gönlünü güzel oyuncuya kaptıran Oğuzhan Uğur, fotoğrafın altına "Güneşin doğuşu batışından farksız" notunu düştü. Kısa sürede yoğun ilgi gören Uğur'un paylaşımına takipçilerinden yorum ve beğeni yağdı.

YENİ YENGE İLAN EDİLDİ Aynı fotoğrafı Instagram hesabından yayınlayan Müjde Uzman ise "90'lar karışık kaset" yazdı. Çiftin pozunu gören takipçileri ise "Yeni favori çiftim" ve "Yeni yengemiz ile eniştemiz" yorumunu yazdı.