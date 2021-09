Ferhan Şensoy'a veda! Dikkat çeken Galatasaray detayı

Usta oyuncu Ferhan Şensoy, son yolculuğuna Beyoğlu'ndaki Ses Tiyatrosu'ndan uğurlanacak. Ses Tiyatrosu önünde Şensoy'un sevenleri de toplanmaya başlarken, Şensoy'un cenazesi tiyatro önünü getirildi.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmut Nuri Ersoy cenaze törenine katıldı.

Törene katılanlara arasında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Canan Kaftancıoğlu da bulunuyor.



Ferhan Şensoy'un tabutuna Galatasaray bayrağı örtülmesi dikkat çekti.

Ferhan Şensoy’un kızı Derya Şensoy, babasının naaşını görünce gözyaşlarını tutamadı.

DERYA ŞENSOY: BABA KIZ AŞKIMIZ YILDIZLARI AŞTI

Giderek zorlaştı konuşma yapmak. Ben üniversitedeyken babamla uzun süre ayrı kalmıştık, ayrı kıtalardaydık. Ona bir şiir yazıp yollamıştım...

"Zamanlardan bir zaman çıksa gelse

Ben o gün izlemeye doysam seni

Hadi diyelim dünya tersine dönse

Ve okumaya doysam seni

Hatta haftanın 8. günü

Aklına bile doyarım belki

Ama sana hiçbir zaman doyamam baba."

O da bana şöyle yazmıştı mektubunda

"Bir baba-kız aşkıdır. Aşar okyanusları, çok yunusları…”

"Baba kız aşkımız şimdi okyanusları, çok bulutları ve yıldızları aştı. Seni çok ama çok seviyorum."

"BABAMI KUCAKLADIĞINIZ İÇİN TEŞEKKÜR EDERİM"

Usta sanatçı için ilk tören Galatasaray Lisesi'nde gerçekleşti. Törende konuşan 9 aylık hamile kızı Müjgan Şensoy, "Babamın burada olmaktan o kadar mutlu olduğunu biliyorum ki. Hastanede hep Galatasaray’ı soruyordu. Babamı kucakladığınız için sizlere teşekkür ediyoruz.

O kadar güç ki burada durmak… Ne söylesem eksik kalacak. Size babamı anlatmaya kalkamam. Onu en az benim kadar tanıyorsunuz. Ne kadar sevdiğimi anlatsam sizler de aynı derecede seviyorsunuz. Şu anda burada dururken bu sevgiyi sizlerle paylaşmak bölüşmek yüreğimi biraz olsun hafifletiyor. Bir insanın tüm benliği ve sahiciliğiyle gerçekleştirmesi ve bundan bir an bile şüphe duymaması …. Ölümden hiç korkmadı babam." ifadelerini kullandı. İki kardeş törende gözyaşlarına boğuldu.



DERYA BAYKAL: BİLGELER ÖLMEZ, VAR SAYALIM ÖLMEDİ

Sahneye çıkan Derya Baykal, “Bu sahnenin üstünde örülmüş bir duvar önünde bir film sahnesi, her yer dökük kırık ama o0 kadar güzel dostları vardı ki Haluk İşmen seni burada söylemeden geçemeyeceğim her şeyi bu tiyatroya yatırdı, arkadaşları destek oldu ne kazandıysak o yıllarda bu tiyatro şu anda böyle yatıyordu, büyün bir iş başardılar. Tiyatro tekrar elden geçmek ister. Çivi çaktırmazdı bu tiyatroya. Çok güzel oyunlar oynadık çok güzel üç tane çocuğum var. Gerçekten çok güzel bir bağları vardı” ifadelerini kullandı. Derya Baykal sözlerini, “Ben Şimdi Şuan Mutfaktayım” oyunundan bir bölüm okuyarak, “Bilgeler ölmez, var sayalım ölmedi” sözüyle bitirdi.

OKAN BAYÜLGEN

Törende konuşan Okan Bayülgen, ‘Dünya çapında bir sanatçıyı uğurlarken soğuk kanlı olmalıyız. Ona layık olmalıyız. Çok üzgünüz.’ dedi.

ŞEVKET ÇORUH: SES TİYATROSU'NU BİZ YAŞATACAĞIZ

Ferhan Şensoy’un da bir dönem devraldığı Ortaoyuncuları Kavuğu'nun şu anki sahibi Şevket Çoruh, anma töreninde bir konuşma yaptı. Çoruh konuşmasında Ferhan Şensoy ile bir anısını anlattı:

“Yeni mezun olmuştum, Nevizade’den cesaret alıp Ferhan Şensoy’un karşısına geçtim. Bu tiyatroda oynamak istediğimi söyledim, o da kendi üslubunca beni tiyatrodan kovmuştu. Şimdi onun emanetçisiyim. Başımız sağ olsun, çok söylenecek şey var, kitaplar yazılacak hakkında, bu ses tiyatrosunu biz yaşatacağız. Hepimizin başı sağ olsun.”

EKREM İMAMOĞLU: BIRAKTIĞI ESERLER BİZLERE EMANET

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu da yaptığı konuşmada şunları kaydetti:

"Türkiye’nin ve bence Türkçe’nin de en yaratıcı yazarlarından biriydi Ferhan Şensoy. Uluslararası bir sanatçıydı, dünya çağında bir sanatçıydı. Aynı zamanda güldürü geleneğimizin simgesi olan kavuğu bütün maharetiyle hepimizi düşündüren ve kendine has üslubuyla da güldüren çok değerli bir sanatçıydı. Ortaoyuncular tiyatrosu ile bu sahnede belki de tiyatro tarihimizin en değerli eserlerini ortaya koymuştur. Bu sahneden Ferhan Şensoy’u izlemiş ve onu alkışlamış olmak benim gibi biliyorum ki birçok insanın da en özel en nadide hatıralarından biridir. Üstat şimdi de o ebedi yolculuğa çıkıyor. Bu güzel sahne, bize bıraktığı bütün eserleri, anlattıkları her şey bize yadigâr kalmıştır. Ben İstanbullu olarak İBB Başkanı olarak kendisine minnettar olduğumuz belirtmek isterim. Yetiştirdiği öğrencilerin ne kadar kıymetli olduğunu bir kez daha hatırladık. Ses tiyatrosunun bu ülkenin kültür-sanat hafızasında ne kadar derin izler bıraktığını bir kez daha hatırladık. Aynı zamanda Ferhan Şensoy’un değerleri bıraktığı eserleri bizlere emanet, ismi de hepimize emanet. Bütün kurum ve kuruluşlar özel düşünceler üretecektir. Biz de ismini yaşatmak için özenle çalışacağımızı belirtmek isterim."

TÜRK TİYATROSU ULU ÇINARINI KAYBETTİ

"Bugün Türk tiyatrosu ulu bir çınarını kaybetti" diyen Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Sayın Usta Şensoy bir gün katıldığı bir tv programında yıllar önce, mesleğe başlarken kurduğu tiyatrosunda gençleri eğlendirerek bu mesleğe başladığını anlatmış .Şimdi yıldızımız şimdi sanat semamızda her daim dalgalanacak, her daim yerini koruyacak. Bize düşen bundan sonra bize bıraktıkları emanetleri yaşatmak bizlerin en öncelikli görevi olması gerekiyor. Ailesinin niyetleri takdirleri doğrultusunda üzerimize düşen her şeyi yapmak öncelikli görevimiz olacak" dedi.

Törenin ardından ikindi namazına müteakip Teşvikiye Camii'nde cenaze namazı kılınacak. Sonrasında Şensoy’un cenazesi Zincirlikuyu Mezarlığı’na defnedilecek.

Galatarasay resmi Insragram hesabından paylaşım yaparak Usta'ya veda etti. Spor Kulübü paylaşımına, "Beyoğlu SES'siz. Beyoğlu SEN'siz" notunu düştü.

Ferhan Şensoy'un cenazesi alkışlar eşliğinde Ses Tiyatrosu'ndan uğurlandı.

Ferhan Şensoy'un cenazesini sabah saatlerinde Derya Baykal'ın oğlu Mert Baykal teslim aldı.

ÖLÜM NEDENİ

İstanbul Tıp Fakültesi'nden yapılan açıklamada, "Uzun süredir kalp-damar hastalıkları ve metabolik hastalıklarla ilgili farklı hastanelerde tedavi gören, ülkemizde yetişen en önemli tiyatroculardan olan, meddahlık geleneğinin simgesi kavuğu 30 yıla yakın süre taşıma onuruna sahip Ferhan Şensoy dün gece sabaha karşı İstanbul Tıp Fakültesi Hastanesi'nde ciddi kalp damar hastalıkları ve solunum yetersizliği nedeniyle vefat etmiştir. Tüm sanatseverlere ve ailesine baş sağlığı ve sabır dileriz." denildi.

FERHAN ŞENSOY KİMDİR?

Ferhan Şensoy, 26 Şubat 1951, Çarşamba, Samsun'da doğdu. Şensoy; Türk tiyatro, sinema ve televizyon oyuncusu; roman, deneme, günlük, televizyon dizisi ve film senaryoları yazarı, şair ve Ortaoyuncular Tiyatro Topluluğu'nun kurucusu olarak karşımıza çıkıyor.

Tek kişilik oyunu Ferhangi Şeyler, 1987 yılından beri aralıksız devam eden en tanınmış oyun olarak biliniyor. Birçok kesim tarafından Ferhangi Şeyler'in stand-up komedilerinin ilham kaynağı olduğu düşünülse de, kendisi bunu "Ferhangi Şeyler'den etkilenmiş olabilirler ama Ferhangi Şeyler bir stand up değildir" diyerek açıklamıştı. Kel Hasan Efendi'den günümüze gelen Ortaoyuncuları Kavuğu'nu Münir Özkul'dan devralmış ve Rasim Öztekin'e devretmişti.

FERHAN ŞENSOY OYUNLARI

Nereye de Gidiyor Lan Bu Gemi? (Prömiyer: 10 Şubat 2017)

Masal Müfettişi (Prömiyer:22 Şubat 2013-...)

Nasri Hoca ve Muhalif Eşeği (Prömiyer:15 Mart 2012-...)

İşsizler Cennete Gider (Prömiyer 2010 - ...)

Ruhundan Tramvay Gecen Adam (2010-2011) Karl Valentin, Ferhan Şensoy

2019 - Bilimsiz, Kurgusal Güldürü 2009-2010) (prömiyeri: 24 Ocak 2009, Cumartesi 20.00)

Boşgezen ve Kalfası (2008-2009)

Fername 2007-2009

Kötü Çocuk 2007 - Ali Çatalbaş

Aşkımızın Son Durağı 2006

Kiralık Oyun 2005

Uzun Donlu Kişot 31 Mart 2004-2005

Beni Ben mi Delirttim? 24 Ekim 2003

Biri Bizi Dikizliyor 2002-2003

Kahraman Osman 2002-2003

Kökü Bitti Zıkkım Zulada 29 Kasım 2001-2002

Sahibinden Satılık 1. El Ortaoyunu 9 Şubat 2001-2002

Fişne Pahçesu 2000-2002

Şu An Mutfaktayım 12 Mart 1999-2000

Parasız Yaşamak Pahalı 14 Ocak 1999-2000

Çok Tuhaf Soruşturma 13 Mart 1998-2000

Haldun Taner Kabare 1997-1998 - Haldun Taner

Aptallara Güzel Gelen Televizyon Dizileri 1996 - Anca Visdei, Ferhan Şensoy

Felek Bir Gün Salakken 1995

Üç Kurşunluk Opera 1995-1996

Şu Gogol Delisi 1994-1996

Kırkambar-Gece Tiyatrosu 1994

Seyircili Seyir Defteri 1994-1995

Köhne Bizans Operası 1993

Parasız Yaşamak Pahalı 1993

Güle Güle Godot 1992-1993

Aşkımızın Gemisi Fındık Kabuğu 1991 - Cihan Öksüz

Yorgun Matador 1990-1991 - Pierre-Henry Cami

Kahraman bakkal süpermarkete karşı 1990-1991

Soyut Padişah 1989-1990

Don Juan ile Madonna 1988-1989 Anca Vısdeı

Ferhangi Şeyler 1987-...(sürüyor)

Keşanlı Ali Destanı 1986 - Haldun Taner, Yönetmen : Ferhan Şensoy (İstanbul Şehir Tiyatroları)

İçinden Tramvay Geçen Şarkı 1986 - Karl Valentin, Ferhan Şensoy

Muzır Müzikal 1986

Eşek Arıları 1986 - Aristophanes

Hayrola Karyola 1985-1986

Fırıncı Şükrü, Deli Vahap, Nuri ve ötekiler 1983

Kiralık Oyun 1983

Eski Moda Komedya 1983 - Aleksiev Arbuzov

Anna'nın 7 Günahı 1983-1984 - Bertolt Brecht

En Büyük Romülüs Başka Büyük Yok 1982 - Friedrich Dürrenmatt, Ferhan Şensoy

Kahraman Bakkal Süpermarkete Karşı 1981-1983 Şeref

İstanbul'u Satıyorum 1980-1985

Şahları da Vururlar 1980-1985

Dedikodu Şov 1979 (kabare gösterisi)

FERHAN ŞENSOY FİLMLERİ

Muhalif Başkan-(2013)

Son Ders: Aşk ve Üniversite - Saffet Ercan Hoca (2008)

Pardon - İbrahim (2004) (Şensoy'un senaryosu)

Şans Kapıyı Kırınca - Presidente Carlos ve Kuddusi Yurdum (2004)

Büyük Yalnızlık (1989)

Bir Bilen (1986)

Parasız Yaşamak Pahalı (1986)

Köşedönücü - Köşedönücü (1985)

Kızını Dövmeyen Dizini Döver (1977)

Aşk Dediğin Laf Değildir (1976)

FERHAN ŞENSOY KİTAPLARI

Başkaldıran KurşuNkalem, Ortaoyuncular Yayınları, 2012

Seçme Sapan Şeyler, Ortaoyuncular Yayınları, 2010

Karagöz ile Boşverin Beni, roman, (Aralık 2008), Ortaoyuncular Yayınları.

Elveda SSK, roman, (Aralık 2005), Ortaoyuncular Yayınları. ISBN 975-7904-11-2

Hacı Komünist, günlük, (Şubat 2005), Ortaoyuncular Yayınları. ISBN 975-7904-10-4

Eşeğin Fikri

Rum Memet

FerhAntoloji

Kalemimin Sapını Gülle Donattım

Falınızda Ronesans Var

Oteller Kitabı

Denememeler

İngilizce Bilmeden Hepinizi I Love You

Güle Güle Godot

Kahraman Bakkal Süpermarkete Karşı

Düşbükü

Ayna Merdiven, Ortaoyuncular Yayınları, İst, 1986.

Kazancı Yokuşu (1978).

Gündeste

Afitap'ın Kocası İstanbul

Şahları da Vururlar

Seçme Sapan Şeyler

Haldun Taner Kabare

Kedittin Direniş