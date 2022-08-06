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Futbol: Rezerv Lig

06.08.2022 19:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rezerv Lig'in ilk maçında İstanbulspor, Trabzonspor'u 3-2 yendi

İSTANBUL (AA) - Spor Toto Süper Lig kulüplerinin katılımıyla düzenlenen Rezerv Lig'de sezonun ilk maçı İstanbulspor ile Trabzonspor arasında oynandı.

İstanbulspor'un Büyükçekmece'deki tesislerinde oynanan karşılaşmayı sarı-siyahlı takım 3-2 kazandı.

Ev sahibi ekip mücadeleye Mücahit Serbest, Berat Değirmenci, Bartu Kırtaş, Özkan Arda Kurtuluş, Alperen Mehmet Çaylak, Ali İhsan Keskin, Muhammed Ali Dedik, Tunahan Şamdanlı, Mustafa Sol, Yusuf Ali Özer ve Burak Engin 11'iyle başladı.

Trabzonspor ise karşılaşmaya Hakan Aydın, Yunus Emre Köse, Arif Boşluk, Ali Şahin Yılmaz, Ali Alperen Çelik, Muhammed Mustafa Pınarcı, Alaattin Mumci, Batuhan Günaldı, Emir Uzun, Caner Uzun, Veysel Sönmezsoy'dan oluşan kadroyla çıktı.

Trabzonspor, ilk yarıyı Ali Alperen Çelik'in 19. dakikada attığı golle 1-0 önde tamamlarken, İstanbulspor; 48. dakikada Mustafa Sol, 60. dakikada Özkan Arda Kurtuluş, 81. dakikada Muhammed Ali Dedik'in golleriyle 3-1 öne geçti. Mücadelede son golü ise Trabzonsporlu Süleyman Cebeci 83. dakikada kaydetti.

Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim ve İcra Kurulu Üyesi Müslüm Özmen, maç öncesi seremonide, Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu ve İstanbulspor Başkanı Ecmel Faik Sarıalioğlu ile iki takımın teknik direktörleri, kaptanları ve maçın hakemlerine çiçek takdim etti.

Spor Toto Süper Lig fikstürü ile paralel olarak gerçekleştirilecek Rezerv Lig'de maçlar, A Takım müsabakalarından bir gün sonra oynanacak.

Futbol: Rezerv Lig

- Rezerv Lig'in ilk maçında İstanbulspor, Trabzonspor'u 3-2 yendi

TFF Rezerv Lig başladı

TFF Rezerv Lig başladı

TFF Rezerv Lig başladı

TFF Rezerv Lig başladı

TFF Rezerv Lig başladı

TFF Rezerv Lig başladı

TFF Rezerv Lig başladı

TFF Rezerv Lig başladı

TFF Rezerv Lig başladı

TFF Rezerv Lig başladı

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