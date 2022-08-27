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Futbol: Spor Toto Süper Lig

27.08.2022 22:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana Demirspor: 1 - HangiKredi Ümraniyespor: 0 (İlk yarı)

Stat: Yeni Adana

Hakemler: Kadir Sağlam, Ekrem Kan, Candaş Elbil

Adana Demirspor: Ertaç Özbir, Svensson, Samet Akaydın, Tayyip Talha Sanuç, Kevin Rodrigues, Ndiaye, Bjarnason, Akintola, Stambouli, Onyekuru, Dzyuba

HangiKredi Ümraniyespor: Serkan Kırıntılı, Serkan Göksu, Allyson, Glumac, Lenjani, Oğuz Gürbulak, Mrsic, Isaac Sackey, Durel Avounou, Metehan Mimaroğlu, Bettaieb

Gol: Dk. 6 Kevin Rodrigues (Adana Demirspor)

Sarı kartlar: Dk. 16 Mrsic (HangiKredi Ümraniyespor), Dk. 44 Dzyuba (Adana Demirspor)

Spor Toto Süper Lig'in 4. haftasındaki Adana Demirspor-HangiKredi Ümraniyespor maçının ilk yarısı, ev sahibi takımın 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

6. dakikada Adana Demirspor öne geçti. Ndiaye'in pasında topla buluşan Kevin Rodrigues'in ceza yayının gerisinden sol ayağıyla çektiği sert şutta meşin yuvarlak, müdahale etmek için yatan kaleci Serkan Kırıntılı'nın hemen önünde yerden sekerek ağlarla buluştu: 1-0

10. dakikada Metehan Mimaroğlu'nun pasıyla ceza sahasında topla buluşan Bettaieb'in pozisyonunu savunma oyuncuları bozunca ayağından açılan meşin yuvarlağı kaleci Ertaç Özbir kontrol etti.

13. dakikada Kevin Rodrigues'in sol kanattan ceza sahasına ortasında Akintola, topu göğsüyle kontrol edip sağ ayağıyla şutunu çekti. Kaleci Serkan Kırıntılı topa müdahale ederek gole izin vermedi.

30. dakikada sağ kanattan Serkan Göksu'nun ceza sahasına ortasında Durel Avounou'nun kafa vuruşunda, top az farkla üstten dışarı çıktı.

32. dakikada Svensson'un derinlemesine pasında ceza sahasına hareketlenen Onyekuru'dan önce kalesini zamanında terk eden Serkan Kırıntılı, topa hakim oldu.

37. dakikada kaleci Ertaç Özbir'in ceza sahası içinde Tayyip Talha Sanuç'a attığı pasta araya giren Metehan Mimaroğlu'nun müdahalesiyle kaleye yönelen topu Ertaç Özbir uzaklaştırdı.

Maçın ilk yarısında başka gol olmayınca ilk devre 1-0 tamamlandı.

Futbol: Spor Toto Süper Lig

- Adana Demirspor: 1 - HangiKredi Ümraniyespor: 0 (İlk yarı)

Adana Demirspor - Ümraniyespor

Adana Demirspor - Ümraniyespor

Adana Demirspor - Ümraniyespor

Adana Demirspor - Ümraniyespor

Adana Demirspor - Ümraniyespor

Adana Demirspor - Ümraniyespor

Adana Demirspor - Ümraniyespor

Adana Demirspor - Ümraniyespor

Adana Demirspor - Ümraniyespor

Adana Demirspor - Ümraniyespor

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