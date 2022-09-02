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Futbol: Spor Toto Süper Lig

02.09.2022 21:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

HangiKredi Ümraniyespor: 0 - Trabzonspor: 0 (İlk yarı)

Stat: Recep Tayyip Erdoğan

Hakemler: Arda Kardeşler, Aleks Taşcıoğlu, Kamil Çetin

HangiKredi Ümraniyespor: Serkan Kırıntılı, Serkan Göksu, Santos, Glumac, Lenjani, Sackey, Kartal Kayra Yılmaz, Onur Ayık, Oğuz Gürbulak, Gheorghe, Umut Nayir

Trabzonspor: Muhammet Taha Tepe, Dorukhan Toköz, Bartra, Denswil, Eren Elmalı, Gbamin, Bakasetas, Abdülkadir Ömür, Trezeguet, Bardhi, Djaniny

Sarı kartlar: Dk. 27 Gbamin, Dk. 35 Bartra (Trabzonspor)

İSTANBUL (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 5. haftasında HangiKredi Ümraniyespor ile Trabzonspor arasında oynanan karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 tamamlandı.

10. dakikada Gbamin'in yay içinden yerden sert şutunda, top yan direk dibinden auta gitti.

11. dakikada Bardhi'nin pasıyla ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Trezeguet'nin sol ayağıyla şutunda, kaleci Serkan meşin yuvarlağı oyun alanına çeldi.

32. dakikada Abdülkadir Ömür'ün pasıyla ceza sahası dışında topla buluşan Bakasetas'ın sağ ayağıyla şutunda, meşin yuvarlak yandan dışarı çıktı.

İlk yarı, golsüz eşitlikle sona erdi.

Futbol: Spor Toto Süper Lig

- HangiKredi Ümraniyespor: 0 - Trabzonspor: 0 (İlk yarı)

HangiKredi Ümraniyespor - Trabzonspor

HangiKredi Ümraniyespor - Trabzonspor

HangiKredi Ümraniyespor - Trabzonspor

HangiKredi Ümraniyespor - Trabzonspor

HangiKredi Ümraniyespor - Trabzonspor

HangiKredi Ümraniyespor - Trabzonspor

HangiKredi Ümraniyespor - Trabzonspor

HangiKredi Ümraniyespor - Trabzonspor

HangiKredi Ümraniyespor - Trabzonspor

HangiKredi Ümraniyespor - Trabzonspor

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Anahtar Kelimeler:
Trabzonspor futbol süperlig

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