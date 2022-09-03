Futbol: Spor Toto Süper Lig

Stat: Ülker
Hakemler: Ali Palabıyık, Süleyman Özay, Erdem Bayık
Fenerbahçe: Altay Bayındır, Gustavo, Szalai, Peres, Ferdi Kadıoğlu (Dk. 90+1 Arda Güler), Crespo (Dk. 79 Osayi-Samuel), Arao, Alioski (Dk. 90+1 Lincoln), İrfan Can Kahveci (Dk. 67 Mert Hakan Yandaş), King (Dk. 68 Rossi), Pedro
Yukatel Kayserispor: Bilal Bayazıt, Onur Bulut, Hosseini (Dk. 59 Ackah), Kolovetsios, Carole, Campanharo, Ramazan Civelek (Dk. 59 Gökhan Sazdağı), Cardoso, Mensah (Dk. 85 Kemen), Gavranovic (Dk. 74 İlhan Parlak), Thiam (Dk. 85 Mane)
Gol: Dk. 37 Pedro, Dk. 51 King (Fenerbahçe)
Sarı kartlar: Dk. 45 Campanharo, Dk. 82 Mensah (Yukatel Kayserispor), Dk. 74 Ferdi Kadıoğlu, Dk. 87 Szalai (Fenerbahçe),
İSTANBUL (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 5. haftasında Fenerbahçe, sahasında Yukatel Kayserispor'u 2-0 yendi.
50. dakikada Fenerbahçe farkı 2'ye çıkardı. Rakip yarı alanda seri paslarla hücum eden sarı-lacivertlilerde King, Pedro'yla duvar pas yaptı. King, ceza yayına girer girmez düzgün bir vuruşla topu filelerle buluşturdu: 2-0.
52. dakikada King'in ceza yayı üzerinden çektiği şutta top üstten auta gitti.
70. dakikada Mert Hakan Yandaş'ın sağdan ortasına Rossi'nin kale sahası önünde yaptığı vuruşta, top üstten dışarı çıktı.
73. dakikada Peres'in ceza sahasında yaptığı hata sonucu topu kapan Gökhan Sazdağı, meşin yuvarlağı yanındaki Gavranovic'e çıkardı. Müsait durumdaki Gavranovic'in şutunu kaleci Altay Bayındır kurtardı. Altay'dan dönen topu kale sahası önünde Cardoso tamamlamak istedi ancak bu şutta da Altay Bayındır topu direk dibinde ayağıyla kurtardı. Pozisyonun devamında savunma topu tehlikeli bölgenin dışına gönderdi.
86. dakikada Rossi'nin soldan getirerek ceza sahasına çevirdiği topla arka direkte Ferdi Kadıoğlu buluştu. Ferdi'nin kayarak yaptığı vuruşta top yan direkten oyun alanına döndü.
Fenerbahçe, sahadan 2-0 galibiyetle ayrıldı.
- Fenerbahçe: 2 - Yukatel Kayserispor: 0
Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz