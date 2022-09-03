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Futbol: Spor Toto Süper Lig

03.09.2022 23:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fenerbahçe: 2 - Yukatel Kayserispor: 0

Stat: Ülker

Hakemler: Ali Palabıyık, Süleyman Özay, Erdem Bayık

Fenerbahçe: Altay Bayındır, Gustavo, Szalai, Peres, Ferdi Kadıoğlu (Dk. 90+1 Arda Güler), Crespo (Dk. 79 Osayi-Samuel), Arao, Alioski (Dk. 90+1 Lincoln), İrfan Can Kahveci (Dk. 67 Mert Hakan Yandaş), King (Dk. 68 Rossi), Pedro

Yukatel Kayserispor: Bilal Bayazıt, Onur Bulut, Hosseini (Dk. 59 Ackah), Kolovetsios, Carole, Campanharo, Ramazan Civelek (Dk. 59 Gökhan Sazdağı), Cardoso, Mensah (Dk. 85 Kemen), Gavranovic (Dk. 74 İlhan Parlak), Thiam (Dk. 85 Mane)

Gol: Dk. 37 Pedro, Dk. 51 King (Fenerbahçe)

Sarı kartlar: Dk. 45 Campanharo, Dk. 82 Mensah (Yukatel Kayserispor), Dk. 74 Ferdi Kadıoğlu, Dk. 87 Szalai (Fenerbahçe),

İSTANBUL (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 5. haftasında Fenerbahçe, sahasında Yukatel Kayserispor'u 2-0 yendi.

50. dakikada Fenerbahçe farkı 2'ye çıkardı. Rakip yarı alanda seri paslarla hücum eden sarı-lacivertlilerde King, Pedro'yla duvar pas yaptı. King, ceza yayına girer girmez düzgün bir vuruşla topu filelerle buluşturdu: 2-0.

52. dakikada King'in ceza yayı üzerinden çektiği şutta top üstten auta gitti.

70. dakikada Mert Hakan Yandaş'ın sağdan ortasına Rossi'nin kale sahası önünde yaptığı vuruşta, top üstten dışarı çıktı.

73. dakikada Peres'in ceza sahasında yaptığı hata sonucu topu kapan Gökhan Sazdağı, meşin yuvarlağı yanındaki Gavranovic'e çıkardı. Müsait durumdaki Gavranovic'in şutunu kaleci Altay Bayındır kurtardı. Altay'dan dönen topu kale sahası önünde Cardoso tamamlamak istedi ancak bu şutta da Altay Bayındır topu direk dibinde ayağıyla kurtardı. Pozisyonun devamında savunma topu tehlikeli bölgenin dışına gönderdi.

86. dakikada Rossi'nin soldan getirerek ceza sahasına çevirdiği topla arka direkte Ferdi Kadıoğlu buluştu. Ferdi'nin kayarak yaptığı vuruşta top yan direkten oyun alanına döndü.

Fenerbahçe, sahadan 2-0 galibiyetle ayrıldı.

Futbol: Spor Toto Süper Lig

- Fenerbahçe: 2 - Yukatel Kayserispor: 0

Fenerbahçe - Yukatel Kayserispor

Fenerbahçe - Yukatel Kayserispor

Fenerbahçe - Yukatel Kayserispor

Fenerbahçe - Yukatel Kayserispor

Fenerbahçe - Yukatel Kayserispor

Fenerbahçe - Yukatel Kayserispor

Fenerbahçe - Yukatel Kayserispor

Fenerbahçe - Yukatel Kayserispor

Fenerbahçe - Yukatel Kayserispor

Fenerbahçe - Yukatel Kayserispor

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