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Futbol: Spor Toto Süper Lig

10.09.2022 21:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

VavaCars Fatih Karagümrük: 1 - Bitexen Giresunspor: 1

Stat: Atatürk Olimpiyat

Hakemler: Erkan Özdamar, Ali Saygın Ögel, Mustafa Sönmez

VavaCars Fatih Karagümrük: Viviano, Salih Dursun, Baniya, Dresevic, Caner Erkin, Shukurov, Jimmy Durmaz (Dk. 79 Ricci), Ozdoev (Dk. 79 Burak Kapacak), Colley (Dk. 58 Kouassi), Borini, Diagne

Bitexen Giresunspor: Onurcan Piri, Hayrullah Bilazer, Arias, Perez, Alper Uludağ, Campuzano, Mejia (Dk. 57 Görkem Sağlam), Sergio (Dk. 85 Rahmetullah Berişbek), Savicevic (Dk. 70 Kuwas), Borja Sainz (Dk. 70 Murat Cem Akpınar), Bajic (Dk. 85 Sergen Piçinciol)

Goller: Dk. 75 Bajic (Bitexen Giresunspor), Dk. 90+2 Diagne (VavaCars Fatih Karagümrük)

Sarı kartlar: Dk. 25 Colley, Dk. 62 Salih Dursun, Dk. 74 Ozdoev (VavaCars Fatih Karagümrük), Dk. 29 Campuzano, Dk. 33 Mejia, Dk. 90+6 Alper Uludağ (Bitexen Giresunspor)

İSTANBUL (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 6. haftasında VavaCars Fatih Karagümrük ile Bitexen Giresunspor 1-1 berabere kaldı.

71. dakikada hızlı gelişen konuk takım atağında oyuna yeni giren Murat Cem Akpınar, ceza sahasında Ozdoev'in müdahalesiyle yerde kaldı. Oyunu devam ettiren hakem Erkan Özdamar, 73. dakikada Video Yardımcı Hakem Özgür Yankaya'nın uyarısıyla pozisyonu yeniden inceledi ve penaltıya hükmetti.

75. dakikada penaltı atışını kullanan Bajic'in vuruşunda kaleci Viviano sağına yatarak meşin yuvarlağı çıkardı. Ancak altıpasa gelen topu tamamlayan Bajic meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 0-1.

87. dakikada Burak Kapacak'ın sağdan ortasında altıpas önündeki Kouassi'nin kafayla vurduğu top kaleci Onurcan'da kaldı.

90+2. dakikada ev sahibi ekip beraberliği yakaladı. Caner Erkin'in soldan kullandığı kornerde altıpasta kafa vuruşunu yapan Diagne fileleri havalandırdı: 1-1.

Müsabaka 1-1 beraberlikle sona erdi.

Futbol: Spor Toto Süper Lig

- VavaCars Fatih Karagümrük: 1 - Bitexen Giresunspor: 1

VavaCars Fatih Karagümrük - Bitexen Giresunspor

VavaCars Fatih Karagümrük - Bitexen Giresunspor

VavaCars Fatih Karagümrük - Bitexen Giresunspor

VavaCars Fatih Karagümrük - Bitexen Giresunspor

VavaCars Fatih Karagümrük - Bitexen Giresunspor

VavaCars Fatih Karagümrük - Bitexen Giresunspor

VavaCars Fatih Karagümrük - Bitexen Giresunspor

VavaCars Fatih Karagümrük - Bitexen Giresunspor

VavaCars Fatih Karagümrük - Bitexen Giresunspor

VavaCars Fatih Karagümrük - Bitexen Giresunspor

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Anahtar Kelimeler:
Spor Toto Süper Lig futbol süperlig vavacars fatih karagümrük

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