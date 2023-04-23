Galatasaray beraberliği sonrası Rıdvan Dilmen'den olay açıklamalar! "Jorge Jesus haklı çıktı... Skandal!"

"JESUS HAKLI ÇIKTI" "

Jorge Jesus, 'Bu geri dönüşlerimiz Galatasaray'da baskı yaratacak' demişti. Bunu net olarak gördük. Yarın Fenerbahçe'yi iyi bir havaya sokacaktır bu sonuç. Fenerbahçe tüm hesaplarını son maça çıkabilecek şekilde yapıyor ama hala avantaj Galatasaray'da tabii ki."