Galatasaray beraberliği sonrası Rıdvan Dilmen'den olay açıklamalar! "Jorge Jesus haklı çıktı... Skandal!"

Süper Lig'de heyecan 31'inci hafta mücadeleleri ile sürdü. 31'inci hafta karşılaşmasında lider Galatasaray sahasında Karagümrük'ü konuk ederken, 6 golün atıldığı mücadele 3-3'lük beraberlikle tamamlandı.
Sarı-Kırmızılılar bu puan kaybıyla şampiyonluk yarışında yara alırken, ünlü yorumcu Rıdvan Dilmen TV 8.5 ekranlarında karşılaşmaya dair dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu.
Galatasaray'a 'Şampiyon' dememiz için 2 harf kalmıştı. Fenerbahçe 2 haftadır o son harfi koydurtmuyordu. Bu hafta Galatasaray bir harf daha kaybetti bana göre."
Jorge Jesus, 'Bu geri dönüşlerimiz Galatasaray'da baskı yaratacak' demişti. Bunu net olarak gördük. Yarın Fenerbahçe'yi iyi bir havaya sokacaktır bu sonuç. Fenerbahçe tüm hesaplarını son maça çıkabilecek şekilde yapıyor ama hala avantaj Galatasaray'da tabii ki."
"Icardi geldiğinden beri hiçbir zaman tam anlamıyla fit olamadı. Zaniolo da bir türlü hazırlanamadı. Icardi'nin bu maçta sakatlığı çok da düşündüğünü zannetmiyorum. Ben olsam ikinci yarının hemen başında alırdım. 60'da girdiğinde tam ısınamadan girdi."
"Galatasaray 1 puan mı aldı, 2 puan mı kaybetti? Soru bu. Bence 1 puan aldı olarak değerlendirebiliriz. Okan hocanın en büyük hatası kesinlikle Diagne ile Nelsson'u eşleştirmek oldu. Nelsson çok kötü maç çıkardı bugün."
"Karagümrük'ün stoperi Rayyan Baniya'ya bayıldım. Kesinlikle transfer yapacağını düşünüyorum."