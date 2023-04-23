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Galatasaray beraberliği sonrası Rıdvan Dilmen'den olay açıklamalar! "Jorge Jesus haklı çıktı... Skandal!"

23.04.2023 22:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Süper Lig'de şampiyonluk yarışı hız kesmeden devam ediyor. Ligin sonuna yaklaşılırken 31'inci hafta karşılaşmasında Galatasaray sahasında Karagümrük ile karşı karşıya geldi. Mücadele 3-3'lük beraberlikle sonuçlanırken, karşılaşmanın ardından usta yorumcu Rıdvan Dilmen dikkat çeken açıklamalarda bulundu. İşte o sözler...

Süper Lig'de heyecan 31'inci hafta mücadeleleri ile sürdü. 31'inci hafta karşılaşmasında lider Galatasaray sahasında Karagümrük'ü konuk ederken, 6 golün atıldığı mücadele 3-3'lük beraberlikle tamamlandı.

Sarı-Kırmızılılar bu puan kaybıyla şampiyonluk yarışında yara alırken, ünlü yorumcu Rıdvan Dilmen TV 8.5 ekranlarında karşılaşmaya dair dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu.

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6 gol, 2 penaltı! Aslantepe'de kazanan yok

İŞTE RIDVAN DİLMEN'İN O SÖZLERİ...

"1 HARF DAHA KAYBETTİ" "

"1 HARF DAHA KAYBETTİ" "

Galatasaray'a 'Şampiyon' dememiz için 2 harf kalmıştı. Fenerbahçe 2 haftadır o son harfi koydurtmuyordu. Bu hafta Galatasaray bir harf daha kaybetti bana göre."

"JESUS HAKLI ÇIKTI" "

"JESUS HAKLI ÇIKTI" "

Jorge Jesus, 'Bu geri dönüşlerimiz Galatasaray'da baskı yaratacak' demişti. Bunu net olarak gördük. Yarın Fenerbahçe'yi iyi bir havaya sokacaktır bu sonuç. Fenerbahçe tüm hesaplarını son maça çıkabilecek şekilde yapıyor ama hala avantaj Galatasaray'da tabii ki."

"ZANIOLO - ICARDI HAZIRLANAMADI"

"ZANIOLO - ICARDI HAZIRLANAMADI"

"Icardi geldiğinden beri hiçbir zaman tam anlamıyla fit olamadı. Zaniolo da bir türlü hazırlanamadı. Icardi'nin bu maçta sakatlığı çok da düşündüğünü zannetmiyorum. Ben olsam ikinci yarının hemen başında alırdım. 60'da girdiğinde tam ısınamadan girdi."

"1 PUAN ALDI" 

"1 PUAN ALDI" 

"Galatasaray 1 puan mı aldı, 2 puan mı kaybetti? Soru bu. Bence 1 puan aldı olarak değerlendirebiliriz. Okan hocanın en büyük hatası kesinlikle Diagne ile Nelsson'u eşleştirmek oldu. Nelsson çok kötü maç çıkardı bugün."

"RAYYAN BANİYA'YA BAYILDIM" 

"RAYYAN BANİYA'YA BAYILDIM" 

"Karagümrük'ün stoperi Rayyan Baniya'ya bayıldım. Kesinlikle transfer yapacağını düşünüyorum."

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